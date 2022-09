Apróbetűs szerelem után válás

Közösen fog sztorizni a két jóbarát, Bálint András és Jordán Tamás a Rózsavölgyi Szalonban 2023. január 15-én, Jordán Tamás 80. születésnapján. Bálint András mellett az új évadban csatlakozik a szalon munkájához a Kincsem kismamaszünet után visszatérő sztárja, Petrik Andrea is.

A tizenegyedik évadát kezdte a Rózsavölgyi Szalon egy olvasópróbával: az Apróbetűs szerelem című darab (szerző: Stephen Enersen) magyarországi bemutatója október 8-án lesz. Petrik Andrea – kettős „kismamaszünet” után – lép újra színpadra ebben az előadásban. Az Apróbetűs szerelem szereplői – Petrik Andrea, Schmied Zoltán, Györgyi Anna és Kovács Máté – most játszanak először így együtt. Ujj Mészáros Károly viszi színre a darabot.

Zimányi Zsófia, a Rózsavölgyi Szalon művészeti vezetője bejelentette: a 2022/23-as új évadban öt bemutatót tartanak. Az Apróbetűs szerelem bemutatóját decemberben a Válásguru követi (szerző: Tristan Petitgirard) Ullmann Mónika, Józan László és Brasch Bence főszereplésével, Őze Áron rendezésében.

Közös történetek

Az évad második felében tűzik műsorra Hárs Anna Szívhang című művét, amelyet a szerző a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt. A szereplők Szulák Andrea, Sajgál Erika, Györgyi Anna és Epres Attila, rendező Dicső Dániel. A Most akkor című darabot (írója Sean Grennan) Herendi Gábor állítja színpadra, a főszereplői Bánsági Ildikó, Gálvölgyi János, Csiby Gergely és Bíró Panna Dominika.

Az ötödik premier különleges színháztörténeti esemény lesz, Bálint András és Jordán Tamás közös produkciója Színházcsinálók címmel. 2023. január 15-én tartják a bemutatóját, Jordán Tamás, a Nemzet Színésze 80. születésnapján.

Bálint András és Jordán Tamás azzal kerestek meg, hogy mindketten 80 évesek lesznek 2023-ban, nagyon jó barátok, rengeteg közös történetük van, és ennek kapcsán készítenének nálunk egy közös előadást. Ők írják, és beleszövik Molnár Ferenc több mint száz évvel ezelőtti budapesti írásait, publicisztikáit, amelyek akár ma is íródhattak volna.

Az előadás kötődik a főváros 150. születésnapjához is. Boldogan ad helyet a Rózsavölgyi Szalon korunk két jelentős színházcsinálójának. Jordán Tamás ráadásul kezdettől kapcsolódik hozzánk, jelenleg is három előadásunkban – romance.com, A két pápa és Az utolsó óra – játszik nálunk. Bálint Andrást pedig régóta szerettem volna megnyerni a színházunknak” – mondta Zimányi Zsófia.

Bővülő alkotói kör

A Rózsavölgyi Szalon művészeti vezetője szerint ebben a rendkívül nehéz időszakban a kulturális szcéna, egyáltalán az egész világunk nagyobb összefogást, egymásra figyelést, szolidaritást igényel mindnyájunktól – alkotóktól, közönségtől, támogatóktól.

„Társadalmi szempontból érzékeny, színvonalasan szórakoztató, de mindig művészi igényű előadásokat mutatunk be – mondta. – Erre garancia a nálunk alkotók köre. Nincs állandó társulatunk, de olyan erős a kötelékünk az alkotóinkkal, hogy ők is azt érzik, mintha állandó társulathoz tartoznának. Ezt a kört tudatosan bővítjük, az új évadban Bánsági Ildikó, Petrik Andrea, Szulák Andrea, Sajgál Erika, Bíró Panna Dominika, Bálint András, Brasch Bence és Epres Attila csatlakozik hozzánk egy-egy produkcióban. Mi azt képviseljük: ha bizonytalan is körülöttünk minden, a művészet megerősít minket.”

(Borítókép: Petrik Andrea játszik Edina szerepében Pass Andrea A vándorkutya című darabjának fotóspróbáján a Vígszínház Házi Színpadán 2018. október 3-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)