Új fő-zeneigazgatója lett a Nemzeti Filharmonikusoknak

Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester lett a Nemzeti Filharmonikusok (NFZ) új fő-zeneigazgatója, ami több mint száz fellépést tervez a 2022–2023-as évadra – számolt be az MTI.

Az új fő-zeneigazgató kiemelte, hogy az NFZ Magyarország legjelentősebb, tisztán állami fenntartású zenei együttese, így óriási megtiszteltetést jelent Kocsis Zoltán egykori fő-zeneigazgató nyomdokaiba lépni.

Herboly Domonkos főigazgató egy csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Nemzeti Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar összesen 107 koncertet tervez a most induló évadra. Ebbe 76 saját rendezésű esemény mellett 31 külső felkérés beletartozik.

Hozzátette: az NFZ egy lemezfelvételre is készül, amelyen Massenet Werther című operáját rögzítik. Külföldi fellépések is tervben vannak, többek között egy pozsonyi fellépés is, de olaszországi, belgiumi és japán turnék is várnak az együttesre.

(Borítókép: Vashegyi György. Fotó: Illyés Tibor / MTI)