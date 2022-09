Az irodalom helyi kedvelőinek közreműködésével hirdette meg a ráckevei önkormányzat azt a kezdeményezést, amelyben arra kérik őket: osszák meg a számukra legkedvesebb, legszebb vagy éppen legnagyobb jelentőséggel bíró versrészleteket.

Ezekből összesen harminc darabot gravíroztak, amiket a Kis-Dunán átívelő Árpád híd korlátjára helyeztek el a beküldők nevével együtt.

A versidézetek kizárólag magyar szerzőktől származnak, amely egy külön feltétele volt a kezdeményezésnek

– fogalmazott az Indexnek Vereckei Zoltán, a Pest megyei település polgármestere.

A nyerteseket egy négytagú zsűri választotta ki, mintegy 150 idézetből. Az ítészek között irodalomtanár és könyvtáros is volt. Vereckei Zoltán elmondta, hogy a kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy oldja

a koronavírus-járvány miatt kialakult bizonytalan, depresszív hangulatot.

Vasárnap összesen 15-15, versidézettel ellátott tábla került a híd mindkét oldalára. Vereckei Zoltán azt is megjegyezte, hogy a kiválasztott idézetekkel a résztvevők a lelkük egy darabját is megjelenítették, a részvétel pedig egyfajta irodalomszeretetre is ösztönöz.

A ráckevei önkormányzat abban bízik, hogy az országosan is egyedülálló látványosság nem csupán a helyi közösség életét lesz képes formálni, hanem az arra sétálók számára is értéket közvetít.

Ráckevén még 2020 elején hirdették meg a Versek hídja játékot, a résztvevők összesen három versrészletet oszthatnak meg.