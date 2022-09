Pert indítottak a Warner ellen, eltúlozták az HBO Max előfizetőinek számát

Azt már szinte gyermekként megtanuljuk, hogy az emberek természetüknél fogva szeretnek kerekíteni, csak attól függ, hogy mindezt fölfelé vagy lefelé teszik, hogy mi szolgája az érdekeiket. Úgy tűnik, a Warner Bros. is hasonlóképp gondolkodott.

Egy nemrég benyújtott kereset szerint a Warner Bros. akár 10 millióval is meghamisíthatta az HBO Max előfizetőinek számát,

és más, az értékpapírtörvényt sértő módon megtévesztette a részvényeseket, hogy véghez tudják vinni a Discoveryvel való egyesülését olvasható a The Wrap magazin oldalán.

A keresetben a Warner Bros. Discovery, David Zaslav vezérigazgató és Gunnar Wiedenfels pénzügyi igazgató alperesként szerepel. A csoportos per mögött előzetes becslések szerint több százezer felperes lehet, ugyanis az egyesülésnél több mint 700 millió Warner Bros. Discovery részvényt bocsátottak ki, és bárki, aki az egyesülés után a vásárolt részvényt, jogosult csatlakozni a perhez.

A kereset szerint a WarnerMedia felelőtlen módon a streamingre összpontosította a befektetéseit, miközben többi üzleti tevékenységét elhanyagolta, valamint eltúlozta az HBO Max előfizetőinek a számát 10 millióval, beleszámolva azokat a felhasználókat is, akik csomagban kapták az HBO Max hozzáférést, ám nem fizettek elő a szolgáltatásra.

Mindezzel a vállalat a törvényeket megsértve vezette félre a felpereseket, hiszen a kedvezőtlen információkat elhallgatva, a valóságot pedig jócskán kiszínezve adtak el részvényeket.

A Discovery és a WarnerMedia 2021 májusában jelentette be fúziós terveit, és idén áprilisban olvadtak össze. Az így létrejött cég, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatója és elnöke, David Zaslav akkor azt nyilatkozta, hogy az üzlet miatt hatalmas adósságot kell törleszteniük, a költségeket pedig a létező legtöbb módon próbálják csökkenteni. Például egy hónap működés után megszüntették a CNN+-t, illetve leállítottak minden túl költségesnek ítélt projektet, ennek a döntésnek esett áldozatául A besúgó című sorozat lehetséges folytatása is, de az első évadot is eltörölték a platform felületéről, mintha sosem létezett volna. Augusztusban pedig Zaslav bejelentette, hogy az HBO Max és a Discovery Plus tartalmai 2023-ban új szolgáltatásban egyesülnek majd.

