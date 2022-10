Szilágyi Liliána: Úgy nőttem fel, hogy ha sikeres vagy, akkor sem lehetsz boldog

Volt olimpiai úszó, akit bántalmaztak, most szünetel és újraépít mindent. Így jellemzi magát Szilágyi Liliána, és így várja az Index olvasóit Puskás-Dallos Bogi, aki a Sunday Brunch műsorában arról kérdezi Szilágyi Liliánát, hogy ki is valójában.

„Lebegni szoktam és gyógyulni a víz által”, ezt mondja Szilágyi Liliána, aki bár idén tavasszal bejelentette, hogy felhagy a versenysporttal, de a medencétől nem tud eltávolodni, és nem is akar. Legfeljebb újraértelmezi a vízzel való kapcsolatát – ahogyan az életében most oly sok mindent gondol újra és gondol át.

Merthogy a helyzet az, hogy nyolcéves kora óta tudja, hogy nem szeretne úszni. Ehhez képest 2014-ben Nankingban nyert két ifjúsági olimpiai aranyérmet (100 méter és 200 méter pillangó); 2016-ban pedig, a londoni úszó-Európa-bajnokságon ezüstérmes lett 200 méter pillangón.

Szükség volna védőhálóra

Életének ez a szakaszát azonban lezárta, most arról is beszél, hogy milyen különös világban élünk, hiszen sokan gondolják azt, hogy valaki akkor lesz értékes, ha nyer valamit, miközben már

az is példaértékű lehet, ha nem játszod meg azt, hogy boldog vagy.

A Sunday Brunch idén új helyszínről jelentkezik, Puskás-Dallos Bogi a Zsiráf Budában beszélget Szilágyi Liliánával. A Sunday Brunch beszélgetéseinek végén ezentúl öt kérdést teszünk fel a műsor vendégeinek. Ezek közül egyet passzolhat, a többire viszont válaszolnia kell.

A fiatalos környezetben komoly, nagyon komoly témák is szóba kerülhetnek, ahogyan Szilágyi Liliána esetében is láthatjuk, hiszen 2021 decemberében azzal állt a nyilvánosság elé, hogy apja gyerekkorától kezdve testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta. A vádakat apja tagadta. Az ügy bíróság elé került, vagyis folyamatban lévő ügyről van szó.

Szilágyi Liliána mégis válaszol ezekre a kérdésekre, mert ahogyan fogalmaz:

Tudom jól, hogy nagyon sok mindent elindított a felszólalásom, de mindig megkérdezem magamtól, hogy tudtam-e segíteni.

Azt is elmondja, hogy bejelentését követően megszámlálhatatlan mennyiségű üzenetet kapott, és ő mindegyikre válaszolt. Ha kellett, ügyvédeket is felkeresett, hogy ezzel segítsen másokon. Mégis azt mondja, az ilyen ügyek, a bántalmazottak esetei benne is feltéptek sebeket, és ezeket igyekszik gyógyítani.

Amit azonban fontosnak tart elmondani, az az, hogy a bántalmazottak érdekvédelme ugyan mindenhol még gyerekcipőben jár, Magyarországon különösen, de olyan védőhálóra volna szükség, amely mindenkinek segítséget nyújthat:

Mindegy, hogy ki mit mond, ezt a témát szeretném képviselni. Csomószor van az bennem, hogy így simán feláldoznám magam az ügy érdekében, ha tudnám, hogy tényleg sikere van, és tényleg megváltok több embert.

Ebből a beszélgetésből azonban sokkal többet is megtudunk Szilágyi Liliánáról. Azt például, hogy már iskolás kora előtt tudott olvasni. Minden könyv egy kis világot nyitott neki, elrepítette a saját valóságából.

És azt is megtudjuk, hogy igazából soha nem álmodozott arról, hogy egyszer feleség lesz. Úgy érzi, hogy ez ugyan nem illik a karakterébe, de szeretne esküvőt. Egyvalamit azonban biztosan nem fog: nem folytatja az apjáéktól látott házasságot.

Egyvalamit betiltana

Szilágyi Liliána azt is elárulja, hogy ő teljes lényéből szereti megélni azt, hogy nő, és ő az a sportoló volt, akinél előfordult, hogy tűsarkúban, kifestve ment le az uszodába. Őt még az sem zavarná, ha a férfiak is tűsarkúban járnának, kihúzott szemekkel.

Egyvalamit azonban betiltana: a versenyszám utáni azonnali nyilatkozatokat. Szerinte egy ilyen szituációban nem lehet átgondoltan válaszolni, legfeljebb eljátszani azt, hogy minden szép és jó.

Szilágyi Liliána jelenleg jógaoktatónak tanul, de emellett pszichológia-asztrológiát is hallgat, valamint énekel is. Mint mondja:

Komoly vágyak indultak el a szívemben, és akarat is van hozzá.

Idővel sportolóknak, akik abbahagyták a versenyzést, rehabilitációs foglalkozásokat tartana. Valamit ír egy könyvet is, traumaírásnak hívja, már elkezdte, de olyan erős lett az első fejezete, hogy most időre van szüksége ahhoz, folytassa.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

