Vérfoltos szemüvegével az özvegye időnként ma is üzen

A Beatlesnek nem csupán a zenéje volt korszakalkotó, a fiúk a divatra is nagy hatással voltak, gondoljunk a gombafrizurára, a Nehru-zakóra, a Beatle-csizmára vagy a Bors őrmester-kabátra. Ugyanez igaz a legkorábban távozott tagra, John Lennonra, akinek a halála óta már több év telt el, mint amennyit élt, de még így is csak 82 éves lenne.

A 20. század egyik legnagyobb hatású angol énekese, zeneszerzője, költője, a The Beatles gitárosa Liverpoolban született 1940. október 9-én és New Yorkban halt meg 1980. december 8-án. Dalai – a gyakran mélyebb értelmű és politikai üzenetet is hordozó szövegekkel – komoly hatást gyakoroltak a beatzene és a rock fejlődésére.

De nemcsak a zenéjével és politikai, emberjogi kiállásával formálta a kort, amelyben élt, A 80-as években hódított a fiatalok körében a John Lennon-szemüveg és a Lennon-frizura is.

Lennon erősen rövidlátó volt – 31 évesen -8.25-ös, illetve -7.5-ös dioptriájú szemüvegre volt szüksége –, ezért 1966-ig kontaktlencsét hordott. Ekkor azonban szerepet vállalt egy szatirikus háborúellenes filmben (Hogyan nyertem meg a háborút), Gripweed közlegényként pedig nemcsak a haját vágták rövidre, hanem szemüveget is kapott.

A jellegzetes, kerek lencse pedig annyira megtetszett neki, hogy magán is hagyta, és ezzel megszületett a legismertebb Lennon-védjegy, amiből aztán divat lett.

Vérfoltos szemüveg

John Lennonnak több szemüvege is volt, köztük a kedvence, a narancsszínű lencsés, mert feng shui-hívőként úgy vélte, ez növeli a kreativitását. Mind közül a leghíresebb azonban az, amit 1980-ban azon a napon viselt, amikor lelőtték. Ez máig özvegye, Yoko Ono tulajdonában van, aki több alkalommal is kitwittelte a vérfoltos szemüveg képét, hogy ezzel is tiltakozzon az amerikai fegyverbirtoklási szabályok ellen.

A hosszú haj a lázadás – és egyben a béke – szimbóluma volt a rendszerváltás előtti időkben, sokan viseltek ilyen frizurát a rockzenészek között is, mégis, a középen elválasztott, frufru nélküli viselet az ő nevéhez fűződik.

Miután 1969. március 20-án összeházasodtak Yoko Onóval Gibraltáron, Amszterdamba mentek nászútra, illetve béketüntetésre: egy hétig ki sem mozdultak az ágyból. A hatalmas publicitás mellett zajló eseményt ágykampánynak nevezték el, amellyel azt üzenték a világnak, hogy hagyják abba a háborúskodást. John Lennon hosszú hajjal feküdt az ágyban, fölötte a felirat: Hair Peace, Bed Peace.

Halálakor a Mozgó Világban Szkárosi Endre írt róla nekrológot:

„Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin – már más zenei áramlatok és fázisok képviselői – életükkel párhuzamos, érzéki halált haltak; kábítószer-túladagolás és alkohol végzett velük, többé-kevésbé fiatalon. Azt lehetne mondani, hogy haláluk életükben gyökerezett. John Lennon volt az első nagy alakja a beatkorszaknak, akit entellektüelként ért az entellektüelhez méltóan értelmetlen és végzetszerű vég – 40 évesen.”

(Borítókép: John Lennon 1980 augusztusában New York-ban. Fotó: Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty Images)