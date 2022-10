A nagypolgári lét pikáns fonákságairól énekelnek

Ifj. Johann Strauss A denevér című operettjével és Erkel Ferenc Bánk bán című operájával mutatkozik be a Magyar Állami Operaház 2022. október 12. és 16. között Mumbaiban, a Nemzeti Előadóművészeti Központ meghívására.

India legnagyobb és leggazdagabb városában, a 12,5 milliós lakosú Mumbaiban vendégeskedik a héten a Magyar Állami Operaház. A pénzügyi, kereskedelmi és szórakoztatóipari centrum egyik vezető kulturális intézményének számító Nemzeti Előadóművészeti Központ (National Centre for the Performing Arts – NCPA) évekkel ezelőtti meghívásának tesz most eleget a budapesti dalszínház, miután

az utat a Covid-világjárvány okozta korlátozások miatt 2020-ban és 2021-ben is el kellett halasztani.

Az NCPA megtisztelő felkérésében a Magyar Állami Operaház arra látott lehetőséget, hogy a közép-európai régió gazdag 19. századi zenés színházi hagyományába engedjen betekintést.

Így esett a választás az Osztrák–Magyar Monarchia nagypolgári létének pikáns fonákságait karikírozó nagyoperettre, ifj. Johann Strauss A denevér című darabjára, amit 2022. október 12-én, 14-én és 16-án láthat a közönség Szinetár Miklós 2001-es rendezésében, Kovácsházi István (Eisenstein), Horti Lilla (Rosalinda), Sándor Csaba (Frank), Haris Nadin (Orlovszkij), Balczó Péter (Alfréd), Haja Zsolt (Falke), Ujvári Gergely (Blind), Rácz Rita (Adél), Vida Péter (Frosch) és Kapi Zsuzsanna (Ida) szereplésével.

A produkcióban közreműködik a Magyar Állami Operaház Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor) és az NCPA 2006-ban alakult rezidens együttese, az Indiai Szimfonikus Zenekar (Symphony Orchestra of India – SOI), amelyet a Magyar Állami Operaház Zenekarának szólamvezetői és Cser Ádám karmester készít fel a produkcióra.

Magyarok és indiaiak közösen

A vendégjáték ugyancsak alkalmat ad arra, hogy 2022. október 15-én nemzeti operánk, Erkel Ferenc Bánk bán című műve is elhangozzon az indiai közönség előtt koncertszerű előadásban, Nagy Viktória jelmezeiben, Kovácsházi István (Bánk), Rőser Orsolya Hajnalka (Melinda), Gál Erika (Gertrúd), Balczó Péter (Ottó), Rezsnyák Róbert (II. Endre/Biberach), Sándor Csaba (Petur bán), Haja Zsolt (Tiborc) és Ujvári Gergely (Királyi tiszt) szereplésével.

A produkcióban ezúttal is a Magyar Állami Operaház Énekkara és az Indiai Szimfonikus Zenekar működik közre a Magyar Állami Operaház Zenekarának szólamvezetőivel közösen, vezényel Cser Ádám.

Mindkét előadás helyszíne az 1969-ben átadott, számos műfajnak otthont adó Nemzeti Előadóművészeti Központ öt színházterme közül a legnagyobb, az 1999-ben megnyílt és több mint 1100 fő befogadására alkalmas Jamshed Bhabha Színház.

Nem a mumbai fellépés az egyedüli ázsiai vendégszereplés idén ősszel a Magyar Állami Operaház életében. A társulat október 28. és november 13. között öt év után újabb tizenkét állomásos turnéra tér vissza Japánba, ezúttal Szinetár Miklós A varázsfuvola című, 2014-es rendezésével.

(Borítókép: Rákossy Péter)