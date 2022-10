Meghalt A majmok bolygója színésze

Meghalt Austin Stoker trinidadi–amerikai színész – írja a Deadline. A hírt felesége, Robin Stoker is megerősítette. A színész születésnapján, 79 évesen halt meg. Stoker állítólag békésen, szerettei körében hunyt el veseelégtelenség miatt. A férfit felesége, két gyermeke és két unokája gyászolja.

Austin Stoker Port of Spainben született 1943-ban, és 11 évesen már színészkedett; 16 évesen csatlakozott a The Whitehall Playershez, majd négy évvel később New Yorkba utazott, ahol a Holder Dance Company tánccsoport tagja lett.

Stokert később besorozták az amerikai hadseregbe, onnan távozva azonban visszatért a színészkedéshez. Olyan ismert filmekben játszott, mint A majmok bolygója, A 13-as rendőrőrs ostrama, Sheba, édes, Mach 2 – Merénylet a levegőben, Két gyilkos, egy áldozat, Big John vagy a Machete Joe.

(Borítókép: Részlet A majmok bolygója című filmből. Fotó: FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images)