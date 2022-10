Egy még ki nem adott számot jelentetett meg a Queen

A Queen 1988-ban a The Miracle című albumához játszotta fel a számot, de végül nem került rá a korongra. A BBC2 rádió csütörtökön először játszotta le az elveszett dalt a nagyközönségnek − közölte az MTI.

Az elfeledett Face It Alone akkor került elő, amikor az együttes produkciós és archiváló stábja elővette az egykori felvételeket az album ismételt kiadásához.

2014 óta megjelent első új dal, amely még Freddy Mercury közreműködésével készült el. A nyolc éve kiadott Queen Forever albumon három, korábban nem hallott szám szerepelt Mercuryval: a Let Me In Your Heart Again, a Love Kills és a There Must Be More to Life Than This.

Az AIDS-ben szenvedő Freddie Mercury 45 évesen, 1991-ben halt meg.

Az 1970-ben alakult Queen együttes, amelynek Mercury mellett a gitáros Brian May, a dobos Roger Taylor és John Deacon is tagja volt, olyan nagy sikerű albumokat adott ki, mint a Bohemian Rhapsody vagy a We Will Rock You.

Brian May nagyon örül

A hosszú idő után előkerült számról May elmondta: nagyon örül neki, hogy megtalálták.

„Ennyi év után nagyszerű újra hallani mind a négyünket. Igen, Deacy is ott volt, ahogy együtt dolgoztunk a stúdióban a remek dalon, amely egészen máig nem készült el teljesen.”

Taylor hozzáfűzte, hogy valahogy elfeledkeztek erről a számról, de most itt van ez a „kis gyöngyszem”.

A Face It Alone megjelenése az először 1989-ben a boltokba kerülő The Miracle album november 18-i újrakiadását előzi meg. Az I Want It All, a Breakthrough és a The Invisible Man című számot is tartalmazó lemez első kiadása megjelenését követően listavezető lett Nagy-Britanniában.

Az új, gyűjtők számára összeállított, nyolclemezes díszdobozban külön korongon hallhatók az egykori lemezfelvételek és további, eddig szintén ki nem adott dalok felvételei is.

(Borítókép: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images)