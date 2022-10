Kafkai világ a Vígszínházban: Takarékosságból leba..tuk a villanyt

Egy két évvel ezelőtti előadást porolt le a Vígszínház, és a Szent István körúton is felállította azt az állványzatot, ami a hamburgi Schauspielhausban egyszer már működött. De még porolni sem kellett nagyon, hiszen a világunk azóta mit sem változott, ugyanolyan kafkai labirintusban bolyongunk, sőt még „gazdagodott” is a kép. A jellegzetes, Bodó Viktor-féle effektek is működnek, főleg, hogy a Vígszínház művészei új színekkel töltik meg. A kastély bemutatóján jártunk.