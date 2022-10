Vanessa Axente: A tornasorban mindig a fiúk előtt álltam

Egy igazi világsztár a Sunday Brunch vasárnapi vendége. Foglalkozása divatmodell. Ismerjük őt a magazinok címlapjáról, világhírű divatmárkák arca. Vanessa Axente most csupán néhány napig volt itthon, Magyarországon, de eljött hozzánk, leült a Sunday Brunch asztalához, és válaszolt Puskás-Dallos Bogi kérdéseire.

Persze, könnyű azt gondolni, hogy a divatmodellek élete csupa fény és ragyogás. Ez nyilván azért van, mert amikor valakit látunk a címlapon, a kifutón, egy-egy divatmárka plakátján, az már az elkészült munka. Végeredmény. A modellek azonban kőkeményen megdolgoznak azért, hogy ez olyan legyen, amitől mi, akik látjuk őket, azt gondoljuk, hogy a világ kerek és egész.

Vanessa Axente erről is mesél Puskás-Dallos Boginak vasárnap a Sunday Brunch műsorában. Pontosabban arról, hogy egy nagylengyeli lányból hogyan lesz világhírű modell. Mennyi akarat, küzdés és lemondás szükséges ahhoz, hogy valaki eljusson addig a pillanatig,

amikor a reflektorok csak őt világítják meg,

a fotósok csak rá szegezik kamerájukat,

amikor az ő arcképével adják el a világhírű divatlapokat, magazinokat,

s amikor ő mosolyog ránk a plakátról.

A beszélgetésben Vanessa Axente arról is beszél, hogy mitől jó egy modell, mi kell ahhoz, hogy a divatmárkák vezetői meglássák benne azt, hogy nekik csakis rá van szükségük, de azt is hozzáteszi, hogy

ez egy magányos szakma. Sokan menet közben jönnek rá arra, hogy nem bírják.

Sunday Brunch - Vanessa Axente

A siker íze

A Sunday Brunch asztalánál szóba kerül a Covid-járvány is, valamint az is, hogy a közösségi média, az influenszerek megjelenése hatással volt és van a divatszakmára is.

Vanessa Axente arról is mesél, hogy egy időben inkább nem árulta el, hogy mi a munkája, majd csak annyit mondott, hogy a divatszakmában dolgozik. Hogy miért mondta ezt, az kiderül a Sunday Brunch adásából, ahol arról is szó lesz,

hogy a divatvilágban milyen gyerekként a felnőttek közé kerülni,

mi az, ami kiszámíthatatlan,

mi is az skatulya,

milyen ízű a siker.

(Borítókép: Vanessa Axente és Puskás-Dallos Bogi. Fotó: Papajcsik Péter / Index)