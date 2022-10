Új névvel tér vissza az egyik legkülönlegsesebb budapesti színházi fesztivál

2022. november 4. és 6. között először rendezik meg Budapest 9. kerületében a Ráday Utcai Színházi Találkozót (RUSZT), amelyen az utca színházainak, azaz

az Itt és Most Társulat,

a Kettőspont,

a MáSzínház,

a Pinceszínház,

a Stúdió K

és a VerShaker csatorna

saját előadásai mellett vendégfellépővel, képzőművészeti, irodalmi és zenei eseményekkel, workshopokkal és művészeti foglalkozásokkal várják a látogatókat.

Az esemény főszervezője, az Itt és Most Társulat művészeti vezetője, Borbás Gergő szerint a Ráday utca régóta Budapest egyik kulturális csomópontja, mely az utóbbi időben újra virágzásnak indult. Különlegessége, hogy az utcában és környékén több olyan független színház is működik, amelyek saját játszóhellyel rendelkeznek.

Úgy gondolja, hogy mindez nem csak alkalmat teremt a kapcsolódásra, de felelősséget is, hogy más társulatok is bemutatkozhassanak náluk és ők is minél inkább kapcsolódjanak egymáshoz.

A fesztivál az előttünk álló színházi és kulturális évad kiemelekedő eseményeként már meglévő közösségünk-közönségünk erősítését, bővítését is jelenti. A közös gondolkodás és erőforrás-megosztás tekintetében mintául szolgálhat más, egymás közelségében élő szervezetek, alkotók és civilek számára is. Az együttműködésekre, az átjárhatóságra, a kölcsönös rácsodálkozásra fektetjük a hangsúlyt

– mondta Borbás Gergő.

A 2019-ben indult Startfeszt nevű rendezvényt az elmúlt évek során a szervezők tovább gondolták és az Itt és Most Társulat szomszédságában működő alkotóhelyeket is bevonták a programsorozatba.

Új év új név

Az Itt és Most Társulat és partnerei - MásSzínház, Kettőspont, Stúdió K, Pinceszínház, VerShaker, Ráday SOHO - egy olyan programsorozat létrehozását tűzték ki célul, amely magas művészeti színvonalon mutatja be a fővárosi független színházi szakmát, a Ráday utcában játszó társulatokat, és vendégjátékoknak is helyet adva párbeszédre késztető színházi találkozóként inspirálja a résztvevőket és alkotókat.

Az együttgondolkodás egy zártkörű beszélgetéssel indul, amire az együttműködő színházak munkatársait várják a szervezők. A World Café segít átgondolni a jövőbeni együttműködéseket az egymás közelében működő műhelyek között, hogy a közös gondolkodás által a legrelevánsabb kérdésekre is válaszok születhessenek.

A megnyitót követően pedig A független az szabad? című beszélgetéssel kezdődik a fesztivál. 5 színház 6 helyszínen több mint 30 programja kerül megrendezésre november 4. és 6. között. A három nap során a fizetős színházi előadások mellett, különböző regisztrációhoz kötött ingyenes programokon is részt vehetnek az érdeklődők.