L.L. Junior szerint nem suttogva kell kimondani, hogy cigány

A Péntek Esti Partizán műsorában a Fekete Vonat női tagja, Mohamed Fatima elmesélte, hogy az elmúlt két évtizedben szóló zenei karrierje mellett kétkezi munkásként is kipróbálta magát, amitől újra megtanulta értékelni a pénzt, Fehér Tibor Beat a zene mellett szobafestőként dolgozott.

Gulyás Márton rögtön bedobta a formációt a mélyvízbe, ugyanis egy bejátszóban felidézték azt, amikor a mindössze 15 éves zenészek interjút adtak Kepes Andrásnak. A trió élete első tévés szereplésében, Kepes András Fatima származását firtatva megjegyezte, hogy az énekesnő arab édesapja és cigány édesanyja miatt duplán megszívta, amire akkor ő nevetgélve reagált, de elmondása szerint azért, mert még nem értette, hogy a műsorvezető mire céloz.

Gulyásnak a három zenész kijelentette, hogy kedvelték és tisztelték Kepes Andrást, de azért Junior nevetve megjegyezte, hogy

20 évre rá értjük, hogy akkor miket mondott, már annyira nem csípjük.

A Fekete Vonat tagjai kifejtették, hogy bár nagyon fiatalok voltak, amikor megalakult a zenekar, már akkor is fontosnak tartották, hogy romák és magyarok együtt bulizzanak a zenéjükre, és most januárban is egy „koedukált”, jó hangulatú bulira számítanak.

Beat azt tisztázta Gulyás Mártonnak, hogy ő sosem volt bűnöző beállítottságú, csupán a szakmunkásképzőbe, ahová járt az aányok visszaemlékezése szerint úgy alakultak, hogy 100 emberből 1 volt cigány, és 40 szkinhed.

A vécére is úgy tudtam elmenni, hogy nagyon ügyesnek kellett ahhoz lennem. Valahogy ki kellett találnom, hogy ezzel szemben hogy védekezzek és hogy tegyem élhetővé a napjaimat, és sokszor nem maradt más, csak a bunyó. Nyilvánvalóan szerettem volna elkerülni, de nem mindig tudtam.

A tagok arról is beszéltek, hogy a zenekar megalapítása az ő életükben, a környezetben és beszámolók alapján országszerte előhozta azt az érzést a romaságban, hogy büszkék lehettek a származásukra.

Majd Fatima és Beat átadták a sárga kanapét teljes terjedelmében Juniornak, hogy Gulyás Márton még többet megtudhasson az előadóról, akivel a műsort megelőzően egy Cadillacbe pattanva végigsuhantak a VII. kerületben.

Mindehhez Junior egy citromsárga pufidzsekit, egy arany fukszot, sága sapkát és gengszteres napszemcsit biztosított Gulyásnak, hogy az élményt vizuálisan is erősítsék.

Junior egykori iskolájához is ellátogattak, ahol az énekes egy ponton a világ legnagyobb természetességével vette át a kérdező szerepét, de csak pár pillanatig, ugyanis a következő állomás Junior édesanyjánál volt, ahol a zenész fiatal korában az erkélyen zsiványkodva lufibombákat dobált.

A nosztalgikus múltidézés ezt követően a stúdióban folytatódott, ahol Junior kifejtette, hogy az antifasiszta és antirasszista szövegek nem maguktól jöttek, hanem válaszként arra, hogy egyenértékű emberek szeretnének lenni, de sosem ez vitte el a fókuszt, minden témát megénekeltek.

Junior elmesélte, hogy karrierje csúcsán miért ment Kanadába. Azt érezte, hogy a zenekar egyhangú hakni volt, nagyon fiatal volt és elszállt, és azt érezte, hogy valaminek le kell hoznia.

Férfivá tett, hogy abból a pár száz dollárból hogyan lehet megélni. Kellett ez az erősítés nekem.

A beszélgetés során L. L. Junior többször is kifejtette, hogy mélyen meghatározta az életét, hogy pusztán a származása miatt lett meg-, és sokszor elítélve, ahogy azok a szlengek is zavarták, amikben felnőtt. Például, hogy a rossz munkára azt mondják, hogy cigánymunka.

Ha ebbe nősz fel, akkor felteszed a kérdést, hogy ez miért van? Amikor egy olyan paródiával szembesülsz, ahol ez vagy, és anyukádat kérdezed, hogy mi ilyenek vagyunk, vagy melyik népcsoport ez?

Arról is szenvedélyesen nyilatkozott, hogy szeretné, ha a cigány jelzőt nem suttogva mondanák ki az emberek, ahogy a zsidót, arabot sem így kéne szerinte. Az énekes úgy véli, hogy ezzel erősítünk rá a másságra, miközben ha megnevezhetjük hangosan, hogy valaki például cigány, akkor azzal normalizálnánk. Szerinte a balliberális oldal nem kezeli jól, hogy csak romának nevezheti a cigányokat, mert így a romák misztikusnak tűnnek, pedig a cél az lenne, hogy az emberek egyelően legyenek kezelve.

A műsorvezető arról is faggatta az énekest, hogy miért kerülték el a nagy showműsorok. L L. Junior bevallotta, hogy érdekli mind a két nagy kereskedelmi csatorna főműsoridős tehetségkutatója ia, de szerinte neki már nincs ott helye, mert vagy Majka, vagy Gáspár Laci tölti be azt az űrt, amit ő tudna.

Nem tudom, hogyan működnék a ByeAlexszel, vagy ezzel a hölggyel, aki most van

– válaszolta arra a kérdésre, hogy például Gáspár Laci helyett el tudná e magát képzelni az X-Faktor zsűriben.

Puskás Petit szeretem, ismerem, aranyos gyerek. Gáspár Lacit is szeretem, ő is aranyos. Akár vele is működnék. Sok lenne két roma a tévébe? Fekete-fehér tévéd van, vagy színes? Színes tévébe, színes bőrű emberek is mehetnek.

Gulyás Márton műsorában a politika kikerülhetetlen kérdés, így nem csoda, hogy a műsorvezető Gattyán Györgyről is faggatta L. L. Juniort, aki a választások előtt látványosan szimpatizált a Megoldás Mozgalommal. Az énekes véleménye szerint ő nem látja fekete-fehérben a világot, nem pártokban gondolkodik, van olyan rendelkezés, amit a kormány oldaláról lát működőképesnek, és van olyan terve, ahol az ellenzékkel tud azonosulni.

A beszélgetés alatt a közönség több helyen nem tudta abbahagyni a nevetést, így a stúdióban érezhetően jó hangulat uralkodott. Majd a műsor végén visszatért Junior Mellé Fatima és Beat is, hogy előadjanak még egy Fekete Vonat számot.

(Borítókép: Barakonyi Szabolcs / Index)