Pepe főmérnök színészként is a tanárok mellett áll

Érdekes történetet mesél Scherer Péter a Sunday Brunch asztalánál. Mesél egy tanárról, egy kiváló matematikatanárról, aki a gyermekét tanítja – illetve már nem tanítja. Mert elhagyta a pályát. Lelépett a katedráról, elment egy bankba dolgozni, ahol csípőből 4,5-szer többet keres.

A Jászai Mari-díjas színművész szerint ez tragédia.

Figyelj, ez így nagyon nem oké

– mondja, és azt is hozzáteszi, miért gondolja így, sőt a megoldáson töri a fejét, hogyan lehetne megállítani a tanárok elvándorlását. Egyet mond is, de hogy mit, az vasárnap kiderül a Sunday Brunch adásából. Annyit azért elárulhatunk, hogy Scherer Péter szerint a gyerekek jövője szívügy, és mindenkinek annak kellene lennie, nem csak a szülőknek.

Sunday Brunch - Scherer Péter

Télen-nyáron kerékpár

Scherer Pétertől azt is megtudjuk, miért szeret a fővárosban nem autóval közlekedni. Vagyis lényegében minden mással szeret. Rollerrel, kerékpárral, gyalog, van kismotorja is. Azt mondja, a fővárosi kerékpáros közlekedés nem olyan veszélyes, mint azt gondolnánk, a kerékpársávokról pedig határozott véleménye van.

Mond rossz és jó példákat is, és még itt is van javaslata arra, hogyan lehetne még észszerűbbé tenni a közlekedést, ám mivel időnként beül a volán mögé is, pontosan érti, hogy autósoknak miből van elege.

A Sunday Brunch adásában Scherer Péter több olyan ügyben is kifejti véleményét, amely az utóbbi időkben társadalmi kérdés lett. Nem akar ő senki prókátorává válni, de gondolatait elmondja

a közlekedésről,

a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakításáról,

arról, miért és hogyan lett törzsvendég kedvenc éttermében,

hogyan próbál segíteni a tanárokon,

miért nem maradt mérnök, sőt mindjárt főmérnök.

Vasárnap tartsanak velünk, töltsünk együtt egy délelőttöt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművésszel.

Az őszi évadban, vasárnaponként az Index olvasóinak a már két ismerős műsorvezető, Puskás-Dallos Bogi és Csiby Gergely köszönti a Sunday Brunch nézőit. A Zsiráf Buda asztalánál beszélgetnek vendégeikkel a hétvégéhez illő könnyed vagy éppen nagyon is komoly témákról és történetekről.

Ha valaki lemaradt volna az előző heti adásról, amelyben Puskás-Dallos Bogi vendége egy világhírű magyar topmodell, Vanessa Axente, az most ide kattintva megnézheti.

(Borítókép: Scherer Péter. Fotó: Németh Kata / Index)