Gyászol Tim Roth

Vad és vibráló energiagömb volt, szelleme tele volt fénnyel és jósággal − áll családja közleményében.

Amilyen vad volt Cormac, annyira a kedvesség megtestesítője is. Egy szelíd lélek, aki annyi boldogságot és reményt hozott a körülötte lévőknek. A gyász hullámokban érkezik, ahogy a könnyek és a nevetés is, amikor erre a gyönyörű fiúra gondolunk. Egy fékezhetetlen, vidám, vad és csodálatos gyermek. Nemrég még férfi volt. Szeretjük őt. Magunkkal visszük őt, bárhová is megyünk

− közölték.

A Bennington College-ban végzett Roth tehetséges gitáros, zeneszerző és producer volt. Instagramján jelentette be, hogy 2021 novemberében 3-as stádiumú csírasejtes rákot diagnosztizáltak nála − közölte a Variety.

A rák elvette a fél hallásomat, hatvan kilót súlyomból, az önbizalmamat, és addig folytatja gyilkos útját, amíg nem sikerül valahogy megállítanom és megölnöm − írta.

Hozzátette:

De nem vette el az akaratomat a túlélésre, vagy a zenélés iránti szeretetemet. Még nem vitt le a földre. Ha téged vagy valakit, akit szeretsz, érint a rák, kérlek, nyújtsd ki érte a kezed, mert ez egy érzelmi hullámvasút, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Tegyétek azokat a dolgokat, amiket szerettek. Az élet rövid. Zűrzavaros. És soha nem tudhatod, mikor fog veled megtörténni. Legyetek jók, és járjatok orvoshoz. Bassza meg a rák.

Apja, Tim Roth fiatalon játszott Peter Greenaway A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, illetve Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott című filmjében. A kilencvenes években Quentin Tarantino Kutyaszorítóban, Ponyvaregény és Négy szoba című rendezéseiben vált ismert színésszé. 2015-ben szerepelt Tarantino Aljas nyolcas című filmjében is. A magyar közönség a Hazudj, ha tudsz (Lie to Me) című sorozat főszereplőjeként is ismerhette.

(Borítókép: Tim Roth és fia, Cormac Roth 2021. július 11-én. Fotó: Stefanie Rex / picture alliance via Getty Images)