Lakatos Levente amikor ledobta ruháit, OnlyFansre is regisztrált

Gerlits Réka és Mészáros Piroska az Indexnek mesélt először arról, mit is jelent számukra az általuk alapított Bátorságok Könyve, ami kezdetben arról szólt, hogy inspiráló emberek meséltek életük kiemelkedően jelentős döntéséről, elhatározásáról.

Majd ez a projekt alakult tovább, és már színházi előadás-sorozatot is tartanak Mindennapi bátorságunk címen. Itt mindig más sztárvendégeket hívnak meg maguk mellé. A novemberi előadásban

Lakatos Levente író egyből igent mondott a felkérésre, mert észrevette magán, hogy valójában sokkal bátrabb, mint gondolta volna. Ezért is inspirálja Réka és Piroska küldetéstudata, mert fontosnak tartja, hogy minderről nyilvánosan is beszéljenek, mivel sokszor a bátor döntésekig vezető út a legérdekesebb.

Nem is jöhetett jobbkor a lányok megtisztelő felkérése, éppen életem legbátrabb projektjében vagyok benne; saját könyvkiadót alapítottam Dopamin néven, és november első hetében jön ki a Tönkreteszlek című legújabb könyvem. Mindig is fontos volt számomra a függetlenség, de ehhez minden bátorságomat össze kellett szednem

– mondta az író.

Lakatos Levente közösségimédia-felületein előszeretettel oszt meg magáról olyan képeket, amelyek nem sokat bíznak a képzeletre, aminek egyik oka, hogy saját bevallása szerint duci kisfiú volt.

Hosszú ideig vidéken éltem a nagymamámnál, édesanyám ugyanis ingázott a munkája miatt, miután édesapámmal különváltak. Mama tipikusan olyan nagyi volt, aki nem akarta, hogy vézna legyen a kis unokája. Csúfoltak is emiatt sokat az osztálytársaim, ezeket nehezen felejti el az ember. Felnőttként azonban ezeket a beszólásokat az előnyömre tudtam formálni; sokat változott a testem, de a jojóeffektus továbbra is érvényes rám, ezért nagyon oda kell figyelnem arra, mennyit edzem és mit eszem.

Bár kezdetben zavarba jött ruhátlan modellként, végül annyira hozzászokott a helyzethez, hogy még a világ legnagyobb, gyakran erotikus, de leginkább pornográf tartalommegosztójára is felregisztrált.

Volt egy üzleti ötletem. A webshopom mellett gondoltam, az Onlyfans felületén lehetne egy olyan oldalam, ahol több, bevállalósabb képeket is láthatnak rólam a követőim, továbbá bizonyos regényeimhez, történeteimhez extra tartalmakat is szolgáltattam volna. Sokan nem tudják, hogy a felület nem elsősorban az erotikus piacnak készült, rengeteg más területen tevékenykedő tartalomgyártó is használja.