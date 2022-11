Az est negyedik vendége fájón fog hiányozni

Cziffra György születésének évfordulóján, november 5-én idén is több helyszínen rendeznek programokat a Cziffra100 keretében. A legnagyobb ünnepi esemény továbbra is a november 5-i zeneakadémiai koncert Lakatos Mónikával, Dresch Mihállyal és Balázs Jánossal, de más izgalmas eseményekre is várják a közönséget.