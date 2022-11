Felfedezzük Magyarország ékszerdobozait

Több kis ékszerdoboz is található Magyarországon, amelyekről kevés szó esik, pedig környezeti és turisztikai szempontból is kiemelkednek látnivalóink közül. Pénteken, 2022. november 11-én indul az Index on Tour sorozata, amelynek első két részében a Tisza-tó természeti kincseit, az ott élő embereket és a táj gasztronómiáját mutatjuk be.