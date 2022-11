Sosem látott rekordok a Kieselbach Galéria kortárs árverésén

Taroltak a klasszikus kortársak és a kortárs klasszikusok. Péntek este a Kieselbach Galéria első kortárs aukcióján sosem látott árverési és életműrekordok születtek a Marriott Hotel zsúfolásig telt nagytermében. Először koppant a kalapács kortárs aukción 100 millió forint felett Magyarországon, ráadásul két alkalommal is!

Az elmúlt 77 év kivételes minőségű remekművei iránti érdeklődés visszaigazolta a Kieselbach Galéria válogatásának erősségét. A Magyarországon élt és a Magyarországon élő nagy kortárs nevek esetében sosem látott leütési árak születtek a Marriott Hotel nagytermében tartott aukción. Kondor Béla megnégyszerezte a saját korábbi rekordját, Kassák Lajos szintén megnégyszerezte, Keserü Ilona megduplázta korábbi életműrekordját.

Kondor Béla A műtücsök felbocsátása című 1958-as festménye, az „űrkorszak ikonja” kilőtte a klasszikus kortárs műkereskedelmi árakat az űrbe: 120 millió forintnál ütötték le. A festmény – megfelelően a várakozásnak – különlegesen szerepelt. Ezzel Kondor megnégyszerezte saját korábbi életműrekordját. A képen egy egyenruhás férfi tart a kezében egy apró, propelleres, műholdszerű gépezetet (ez a címbeli „műtücsök”), mintha a lélek törékeny, a technikai fejlődés és a kelet-európai sors által elrontott szerkezetét próbálná megjavítani. Az ég felé törő Ikarosznak, az 50-es évek végén formálódó űrversenynek és a barkácsoló-teremtő művész leonardói figurájának emléket állító kép a kondori életmű egyik legismertebb, számtalanszor reprodukált kulcsműve. Kieselbach Tamás értékelése szerint kivételes ritkaság: „egy aranyfényű ikon, csak a Darázskirályhoz mérhető, gyűjtőknek való főműve a kondori életműnek. Két évtizeddel ezelőtti felbukkanásakor is szenzációnak számított, ahogy ma is.” A különleges ikon igazolta az előzetes várakozásokat, beleértve az online licitálók közötti párharcokat.

„Törekedtünk rá, és szerencsésen úgy is alakult, hogy kortárs aukciónkon jó pár igazi ritkaság, vitathatatlan főmű látható együtt. Mindenképpen ezek közé sorolható Keserü Ilona nagy, vörös-rózsaszín-narancs festménye, egy léptékében és nyelvezetében is különleges kvalitást képviselő kulcsmű” – mondta Kieselbach Tamás. Az aukciós anyag kiemelkedő szenzációja volt a neoavantgárd világhírű sztárjának, Keserü Ilonának 1967-es Sírkövek 2. című festménye. A kép először jelent meg a műtárgypiacon, felbukkanása kivételes szenzáció. Soha nem indult még ilyen magas kikiáltási árról – ma is Magyarországon élő – magyar kortárs művész alkotása: a licitharc 48 millió Ft-nál kezdődik, a kalapács pedig 110 milliónál koppant! Élő magyar, itthon élő kortárs művész esetében ez sosem látott rekord.

Az aukciós anyag egyik vitathatatlan főműve a magyar avantgárd hajlíthatatlan gerincű vezetőjének, Kassák Lajosnak az Egyesült Államokból hazakerült, 1958-as absztrakt alkotása, a Kompozíció #7 . „Kassák – írja a katalógus bevezetőjében Kieselbach Tamás – azon kevés magyar alkotó közé tartozik, akiket tökéletesen értenek és értékelnek a nyugati múzeumok világában is, nem véletlenül vadászták le avantgárd festményeit külföldi intézmények. A most felbukkant kompozíciója, a »Singer Kassák« a 20. század közepi modernitás ritka kincse, hibátlan pedigrével: a legendás galériás, Denise René 1960-as kiállításáról került egy amerikai gyűjtőhöz, Singerhez Ohióba.” A szeszélyes geometrikus formákból szerkesztett kompozíció a Kieselbach Galéria első kortárs árverésének – kivételes minőséget képviselő – anyagában is fő műnek számít. A vásárló közönség visszaigazolta az elvárásokat, a „Singer Kassák” 55 millió forintért kelt el, életműrekordot hozva alkotójának.

Az este során több mint egy tucatnyi művész – többek között Kassák Lajos, Korniss Dezső, Keserü Ilona, Veszelszky Béla, Molnár Sándor, Korga György – esetében született életműrekord. Óriási sikert ért el a Tandori Dezső hagyatékából összeállított kollekció. Az látható a nemzetközi példákból is, hogy a rangos gyűjteményekből származó aukciós tételek kivételes eredményeket érnek el.

(Borítókép: Keserü Ilona Sírkövek 2. című festménye a Kieselbach Galéria első kortárs aukcióján a Budapest Marriott Hotelben 2022. november 11-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)