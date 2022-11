Nálunk pihennek meg a Skandináviából érkező madarak

Napfelkeltében indul az Index on Tour második epizódja, amelyben ezúttal a Tisza-tó madárvilágával és a tiszafüredi Tiszaplacc kézműves portékáival ismerkedünk meg. A kulináris élvezetet a sült hal jelenti, és azt is megtudjuk, mitől más a dunai és a tiszai hal íze.

A Tisza-tónál nem könnyű eldönteni, merre is kezdjük a túrát, a tó élővilága, gazdag természeti adottságai és színes programlehetőségei még ősszel sem könnyítik meg a dolgunkat. Az Index on Tour első részében ellátogattunk a Kiskörei Lábasház kilátójába, túráztunk csónakkal a vízen, bicikliztünk a tó körül, megöleltük a titkos gondolatunkat valóra váltó Mátyás-fát, elámultunk a mocsári ciprusokon, és megkóstoltuk a tiszafüredi Mariska étterem halászléjét.

A második részben megtudjuk, hogy napfelkeltében indítani a reggelt a Tisza-tavi madárrezervátumban hatalmas élmény, hogy a Poroszlói-medence igazi különlegességet rejt, hiszen a Fattyúszerkő-kilátót csak víz felől lehet megközelíteni, s hogy a tiszafüredi Tiszaplacc hazai termelői és kézműves portékákat kínál. Természetesen itt sem maradhat el a gasztronómiai élvezet, ezúttal sült hal kerül az asztalra.

Miskakancsó és karikás ostor

A Tisza-tó legfőbb vonzerejét az érintetlen természeti környezet, a változatos növény- és állatvilág adja, amelyet csónakba szállva is élvezhetünk. A Tisza-tavi madárrezervátum a tó legbékésebb része, a náddal, gyékénnyel benőtt táj lenyűgöző madárvilágot rejt. Ősszel már sok madár érkezik a skandináv részekről, a fagy beálltáig itt erősödnek meg a fiatalok is, és aztán indulnak tovább. Egy gémet is láthatunk a kisfilmben, ami nagyon ritka – úgy látszik, ő még itt maradt. Először álldogált a vízen, majd hatalmas szárnycsapásokkal távozott.

Idáig több mint 167 madárfajt fedeztek fel a Tisza-tónál, köztük száz védett és 20-30 fokozottan védett fajt. A Poroszlói-medencében három kilátó is várja a látogatókat, köztük egy igazi különlegesség, a Fattyúszerkő-kilátó, amelynek az az érdekessége, hogy csak a víz felől lehet megközelíteni. A Tisza-tó emellett késő ősszel egy nagy ragadozóhal-paradicsom, eddig 54-féle halfajt fedeztek fel eddig a tavon. Megtudjuk, hogy más a dunai és a tiszai hal íze, és ezt pontosan a víz adja meg. Sült hal viszont jöhet bármikor, bárhonnan, csak kovászos uborka legyen mellé.

A tiszafüredi Tiszaplaccon minden vasárnap, illetve ősszel és tavasszal havonta egyszer kézműves vásárt tartanak. Megszólal egy mester, aki az ötödik generációt képviseli a családban, amely a bőrmívességet folytatja, s megtudjuk tőle: a hagyományt nem őrizni kell, mert nem rab, és nem is ápolni, mert nem beteg: a hagyományban benne kell élni.

Nem a hamut kell őrizni, hanem a lángot továbbadni

– mondja, hozzátéve, hogy ez rajta nem fog múlni. Karikás ostor, kézműves sör és miskakancsó is kapható a vásárban, utóbbit egy ötven évvel ezelőtt alakult tiszafüredi műhely készíti: a nevet, hogy miskakancsó, Tiszafüreden kapta ez az edény.

A természetjáráson kívül számtalan lehetőség kínálkozik a szórakozásra a Tisza-tavon: horgászat, biciklitúra, strand, sup és egyéb vízisportok, no meg sok-sok étterem és kávézó várja azokat, akik nyáron visszatérnek. Mi visszatérünk, az biztos, a túra még csak most kezdődik.

