Bukta Imre: Nem értem a külföldieket, akik szerint diktatúra van Magyarországon

Bukta Imre kiállítása november 27-én nyílik meg a Godot Kortárs Művészeti Intézet óbudai, négyszintes kiállítóterében, amelynek alkalmából a képzőművész Veiszer Alinda vendége volt, aki többek között közéleti kérdésekkel kapcsolatban faggatta őt a beszélgetés alatt. Legalábbis több-kevesebb sikerrel, ugyanis Bukta nemigen akart válaszolni Veiszer azon kérdéseire, mit gondol az állami kultúrpolitikáról. Annyit viszont elmondott, hogy szerinte 1989 óta demokrácia van Magyarországon, ahogy azt sem érti, a külföldiek miért vélik úgy, hogy diktatúra lenne hazánkban.

A hetvenéves képzőművész ugyan korábban nem nyert felvételt a Képzőművészeti Egyetemre, később sikerült befutnia. 1980-ban a Párizsi Biennálén a Pompidou-ban kerültek kiállításra a művei, ekkor ahhoz is szerencséje volt, hogy a francia elnökkel, Jacques Chirackal beszélhetett. Ezt követően egyre több kiállítást rendezhetett, ám a rendszerváltásig többször is összetűzésbe került az akkori szocialista hatalommal. 1981-ben például betiltották egy kiállítását Kőbányán, még lakatot is tettek az ajtóra.

Bukta a beszélgetés során visszaemlékezett a katonaságnál eltöltött idejére. Mint mondta, a kiképzés helyett engedélyt kapott arra, hogy kifesse a laktanya folyosóját. A falakra 1956 kommunista hőseit kellett festenie, ami elmondása szerint még annak ellenére sem zavarta őt, hogy sosem értett egyet a szocializmussal. Felidézte azt az esetet is, amikor kitiltották őt Egerből vallásos propaganda terjesztése miatt, mivel angyallal és Szent Pál-idézettel díszített üdvözlőlapot készített a barátainak. Ezen kívül Székesfehérváron is bajba keveredett, amiért a sapkájára egy piros-fehér-zöld zászlót rakott március 15. alkalmából, ekkor felpofozták és fogdába zárták őt.

Mint azt Bukta a november 27-én megnyíló kiállításával kapcsolatban kiemelte, azért kapta a Műveljük kertjeinket! címet – ami egyébként Voltaire Candide című alkotásának egyik sora –, mivel azt szeretné, ha művelnénk a hagyományainkat, a kultúránkat. Szemben a Candide-ben lévő idézettel, amelynek az az üzenete, hogy ki kell vonulni a közéletből, mivel annak semmi értelme nincs.

