Aranyló buborékok borították a Operaház színpadját

Nem akármilyen vacsorára voltak hivatalosak a Moët&Chandon, a világ legismertebb champagne-háza Effervescence elnevezésű nemzetközi „pezsgésének” résztvevői, az estély az ünnepi időszak társasági eseményei közül is kiragyogott.

Magyarország egyik legszebb, régi fényében felújított épülete, az Andrássy úti Ybl-palota adta a helyszínt – ennél patinásabb díszletet nehéz lett volna elképzelni egy luxusmárka új termékének bemutatására. Az Operaház pedig úgy alakult át erre az alkalomra, hogy közben azt a kultúrát és hagyományt is közvetíteni tudta, amit Európa szellemi életében mindig is betöltött.

Pedig az átalakulás sem volt akármilyen. A főlépcsőház fordulójában az ilyen események elmaradhatatlan kelléke várta a vendégeket, a márkának és az alkalomnak emléket állító fal a fotózkodáshoz. És miközben a fényképezőgépek csattogtak a pózoló hírességekkel, üzletemberekkel, a Maison külföldi vendégeivel, valamint a divatvilág és a hazai társasági élet képviselőivel, a várakozásteli beszélgetéseket a hangulatot észrevétlenül emelő élő hárfazene kísérte, híven a Night at the Opera témájú esthez.

Balettosok a mobiltelefonokon

Ugyanilyen természetesen simult bele minden, az eseményt kísérő attrakció az Operaház által megteremtett miliőbe. A vendégek a köszöntőfalatok után a champagne-nyal töltött aranyszínű poharakkal a kézükben léphettek be a nézőtérre, ahol helyet foglaltak és fotózkodtak, hiszen a Moët&Chandon felirattal díszített páholyok és a színpadkép is különleges háttér lehetett a közösségi médiában.

Ekkor Trokán Nóra lépett a mikrofonhoz, aki a hosszú, fehér ruhában még légiesebb jelenségnek tűnt, és köszöntötte a vendégeket, akik utána egy vonósnégyes és Rőser Orsolya operaénekes előadását élvezhették – a bravózás nem maradhatott el most sem a történelmi falak között.

Az est egyik legnagyobb meglepetése ezután következett. Trokán Nóra mögött szétnyílt a függöny, és az ámuló közönség szeme előtt feltárultak a terített asztalok a színpadon – ekkor kerültek csak elő igazán a mobiltelefonok. Miközben a résztvevők az ültetett vacsorán elfoglalták a helyüket, folyamatosan fotózták a helyszínt, ahol az asztalokat kisebb-nagyobb ezüst- és aranyszínű gömbök díszítették,

a zsinórpadlásról pedig hatalmas aranygömbök lógtak, mintha mindannyian egy gyöngyöző pezsgőspohár mélyén ülnénk.

A vacsorát köszöntőbeszédek és két balettelőadás kísérte, jó volt látni, ahogy a nemzetközi vendégek, például a Moët Society tagjai, milyen őszinte rajongással fogadták a művészek produkcióját. A Moet Society olyan válogatott influenszerek közössége a közép-kelet-európai régióból, akiknek egyedülálló a stílusuk és látásmódjuk, de közös bennük, hogy mindannyian a Moët&Chandon értékeit képviselik, mint az elegancia és nagyvonalúság.

Magyarország felkerült a térképre

„A Moët&Chandon évszázadok óta az ünneplés szimbóluma – mondta Szegedi Nóra, a Moët Hennessy közép-európai brand managere. – Az Effervescence eseménysorozat célja, hogy az ünnepi szezont rendkívülivé tegye, egyedülálló élményekkel és izgalmas programokkal. Úgy gondolom, hogy ehhez nem is találhattunk volna tökéletesebb helyszínt, mint az Operaház. Az, hogy a világ húsz nagyvárosa után Budapesten rendezhettük meg az Effervescence eseményt, egyértelmű jele annak, hogy Magyarország felkerült a Moët&Chandon térképére.

Ez az este egy álom volt számomra, hihetetlen élmény volt látni, ahogyan életre kelt, és megtiszteltetés volt együtt ünnepelni a vendégeinkkel, akik a régió 15 különböző országából látogattak el hozzánk” – tette hozzá Szegedi Nóra, a Moët Hennessy közép-európai brand managere.

A Maison zárt körű eseményén a vendégek élvezhették a champagne-ház híres tételét, a gyümölcsösségével és érettségével kitűnő Moët&Chandon Brut Impérialt, a világ legszélesebb körben fogyasztott kedvenc champagne-át, ami 150 éve a ház ikonikus tétele. És megkóstolhattak egy újdonságot is – a fehér és rosé Grand Vintage 2015-ös évjáratát a közép-európai régióban először itt, Magyarországon mutatták be. Minden egyes Grand Vintage az adott évjárat egyedi, limitált házasítása, egy egyszer tapasztalható élmény.

Az estély nem véletlenül volt ennyire jól kitalálva, a Moët&Chandon ugyanis évszázadok óta az ehhez hasonló különleges és meghitt esték mestere.

Először Európa királyi udvarait hódította meg a champagne egyedülálló stílusa, az 1900-as évek elejétől kezdve a Fehér Házban és a brit királyi család eseményein is felszolgálták, majd a '70-es évektől New York korabeli csillogó életstílusát is meghatározta a Moët&Chandon, a champagne, amely évszázadok óta pezsgő hangulatra és az ünneplésre inspirálja a világot.

A champagne nevében egyébként a franciás kiejtéstől elérően a t betűt is ki kell ejteni, a világ egyik leghíresebb champagne-át ugyanis 1743-ban a holland származású Claude Moët alapította, és leszármazottja, Jean-Rémy Moët emelte nemzetközi hírnévre, a holland név kiejtését pedig az évszázadok során is megőrizték.

Fenntarthatóság

Érdekes volt látni az esten az inluenszerek és véleményvezérek munkáját: az attraktív és fotogén hölgyek és urak rögtön megtalálták a fotózáshoz legalkalmasabb hátteret, az eseményt folyamatosan közvetítették, és egy percig sem látszott rajtuk, hogy ne élveznék az estély minden pillanatát.

A vendégek sorában volt Ürge-Vorsatz Diána is, aki talán szintén véleményvezér a maga területén. Az est egy pontján őt szólították, aki aztán klímakutatóhoz méltó szenvedélyes előadásban szólt a fenntarthatóságról. Ez a Moët&Chandon számára kiemelkedően fontos, hiszen

a természet ajándékával dolgoznak, és az elkötelezettségük a szőlőtermesztésben és a pezsgő-előállításban megmutatkozik.

Fontos lépéseket tettek a saját ökológiai lábnyomuk csökkentésére, például zöld technológiai beruházásokkal. A ház a gyártás során keletkező hulladék 99 százalékát újrahasznosítja, és közel 100 százalékban zöldáramot használ. Emellett a partnereit és beszállítóit a borászok számára szervezett képzésekkel segíti, hogy tanúsítványt szerezzenek a fenntartható szőlőtermesztésről. Mindezzel összhangban az Effervescence budapesti rendezvényén hazánk legelismertebb klímakutatója, Ürge-Vorsatz Diána elismerésben és támogatásban részesült.

A Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH Group) luxusvállalathoz tartozó Moët&Chandon minden ünnepi eseményének jellegzetes pillanata egy, a jó ügy érdekében elmondott köszöntő, amikor arra kérik a résztvevőket, hogy emeljék poharukat, és csatlakozzanak a Toast for a Cause jótékonysági kezdeményezéséhez. Ez a gesztus a 2009-es elindítása óta mára világméretű hagyománnyá, és a Maison társadalmi felelősségvállalásának, a környezet és a helyi közösségek iránti elkötelezettségének jelképévé vált.

Elérhető világmárka a magyar piacon

Az esemény a Moët&Chandon és a Fine Brands Company (FBC), a Moët Hennessy márkái hivatalos hazai forgalmazójának közös szervezésében jöhetett létre a főváros egyik legpatinásabb helyszínén. Az FBC története négy éve kezdődött, amikor a vállalat elnyerte a Moët Hennessy szuperprémium italmárkák egy részének forgalmazási jogát a magyar piacon, 2022 márciusa óta pedig már a teljes portfólió értékesítéséért is felel Magyarországon.

A márkák építése és menedzsmentje a vállalat legfőbb értéke és erőssége – mondta Kacsóh Gábor, a Fine Brands Company Zrt. vezérigazgatója. – Küldetésünk, hogy a szuperprémium brandjeink iránt érzett szenvedélyünket és a Moët Hennessy által felhalmozott tudást, tapasztalatot a lehető leghatásosabban adjuk át az iparág szereplőinek, majd rajtuk keresztül a fogyasztóinknak. Arra törekszünk, hogy a Moët&Chandont mint ikonikus világmárkát elérhetővé tegyük az értő közönség számára a magyar piacon. Szeretnénk hozzájárulni a minőségi turizmus és vendéglátás építéséhez is, amelynek során az élményt kereső igényes fogyasztó, belföldi vagy külföldi vendég van a fókuszunkban, akit az italok terén is prémiumtermékekkel kívánunk kiszolgálni.

Az FBC minden, a vendéglátást érintő nehézség ellenére is megkétszerezte a rábízott márkák forgalmát, és elismerésekben is gazdag, sikeres éveket zárt. A vállalat idén elnyerte az Európai disztribútorok legjobbjának járó díjat a Moët Hennessy saját partnereinek rendezett versenyén, Varsóban. December 5-én pedig elhozta Budapestre a Moët&Chandon fényűző estélyét, az Effervescence-t.

Évszázados brand

Kevés olyan világmárka van, mint az 1743-ban alapított Moët&Chandon, amely az elmúlt évszázadok mindegyikén hozzátett valamit ahhoz, hogy a világ megismerje a champagne-t.

Állítólag már Napóleon is jelentős készletet tartott a buborékos italból, hiszen győzelem esetén az ember megérdemli, ha pedig veszít a csatában, akkor szüksége van rá.

II. Erzsébetnek is kedvence volt, a Moët&Chandon jellegzetes palackja pedig az 1967-es Le Mans-i autóverseny végén is feltűnt: ez volt az első alkalom, hogy a pilóták champagne-t locsolva kezdtek ünnepelni. Amikor a Concorde először repülte át az Atlanti-óceánt 1972-ben, szintén egy palack Moët pukkant a fedélzeten, ahogy a kultikus manhattani diszkó, a Studio 54 nyitóbuliján és 2006-ban, a New York-i Szabadság-szobor 120. születésnapján is.

S most már feliratkozott a helyszínek közé Budapest is, ahol ahhoz, hogy a vendégek felszabadultan tudják élvezni az estélyt, nagyon sok ember munkájára volt szükség. A lazaság mögött óramű-pontosságú gépezet működött, és láthatatlan kezek sokasága gondoskodott arról, hogy jókor csendüljön fel a zene, időben kerüljenek az asztalokra a fogások, ne maradjon szárazon senkinek a pohara. A luxusmárka így Magyarország jó hírét is viheti a nagyvilágban.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Florence Lifestyle Agency Kft. közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Kacsóh Gábor (k) Szegedi Nóra. Fotó: Moët&Chandon)