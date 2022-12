Taylor Swift egész estés filmet rendez

All Too Well című rövidfilmje sikere után a Grammy-díjas énekesnő úgy döntött, belevág a filmgyártás nagy volumenű világába. Taylor Swift a Birdman és a Víz érintése stúdiójával, a Searchlight Picturesszel közösen fog első nagyjátékfilmjén dolgozni.

A tizenegyszeres Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift úgy döntött, hogy zenei és színészi pályája alatt megszerzett 84 Guinness-rekordja után kipróbálja a filmezés másik oldalát is – írja a Los Angeles Times. Az énekesnő tavaly megjelent Red című, újra kiadott lemezéhez készítette el az All Too Well dal videóklipjét egy olyan bővített verzióban, amely kisfilmként több versenyen is díjazott lett, jelenleg pedig az Oscarra pályázik vele.

Ezen a sikeren felbuzdulva döntött úgy, hogy elkészíti első, teljes estés mozifilmjét, amit 2022. december 9-én jelentett be a Searchlight Pictures, a leendő filmet jegyző stúdió, arról azonban, hogy a Swift által írt történet miről fog szólni, még nincs hír.

Lehetőség vagy túlzás?

A Searchlight Pictures két igazgatója, David Greenbaum és Matthew Greenfield úgy hivatkozott az énekesnőre, mint „egy generációnként egyszer születő művész és történetmondóra”. A stúdió vezetői, akik olyan ikonikus, Oscar-díjas alkotásokat jegyeztek az évek során, mint A víz érintése, a Birdman vagy A nomádok földje, azt mondták:

Hatalmas öröm és kiváltság számunkra, hogy együttműködhetünk vele, ahogy belevág ebbe az új és izgalmas, kreatív utazásba.

Taylor Swift legújabb lemeze, a Midnights hatalmas sikert aratott, megjelenését épp azon az MTV Video Music Awardson jelentette be, ahol az All Too Well című klipjéért díjat nyert. Az énekesnőt azóta szakmai és rajongói körök egyaránt méltatják rendezői kvalitásai miatt, az új film bejelentése azonban megosztotta a közvéleményt.

Ezt tovább tetőzte az, amikor a Variety bejelentette, hogy a Directors on Directors című műsorába – ahol olyan rendezők szólaltak már meg, mint James Cameron vagy Ryan Coogler – meghívták Taylor Swiftet is, aki az Oscar-díjas Martin McDonagh-val fog beszélgetni. Sokan megkérdőjelezik Swift helyét ezekben a körökben, és úgy vélik, hogy csupán elveszi a helyet az egyébként valóban odatartozó rendezőktől.