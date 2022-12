Átadták a Fábián Juliról elnevezett teret Budapesten

Pénteken Budapest IX. kerületében hivatalosan is átadták a Fábián Juli teret, amelyet az öt évvel ezelőtt elhunyt, fiatal énekesnőről neveztek el.

Fábián Juli pontosan öt évvel ezelőtt, 2017. december 16-án hunyt el 37 évesen, halálát egy daganatos megbetegedés okozta. Idén a Budapest Park koncerthelyszín – amelynek Fábián Juli több alkalommal is fellépője volt –, valamint a budapesti városvezetés közösen úgy döntött, hogy teret neveznek el róla a IX. kerületben, a Budapest Park közelében.

Pénteken át is adták a teret, amely így már hivatalosan is az egykori dzsesszénekesnő, popénekesnő nevét viseli. A Konyha együttes frontembere, Szepesi Mátyás – aki egyben a Fábián Juli Emlékalapítvány kuratóriumának elnökeként beszédet is mondott az avatón –, nemrég megosztott egy fotót az új térről, az énekesnőről fennmaradt emlékeivel együtt.

Én azt szeretném, ha úgy gondolnának rád, mint a lányra, akinek nemcsak a hangja és a haja, hanem a szíve is aranyból volt

– emlékezett vissza az énekesnőre Szepesi Mátyás.

A tér felavatásán Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy a Budapest Parkba a koncertekre érkező fiatalokat nap mint nap emlékeztetheti az énekesnőre ez a tábla. „Ez segíteni fog abban, hogy soha ne felejtsük el azt az embert, akinek zene- és életszeretete minden dalából ma is visszaköszön. Fábián Juli örök” – mondta a naphire.hu szerint a városvezető.

A Budapest Park csütörtökön egy közleményben írta: mielőbb megkezdik a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy a szórakozóhely székhelye is a Fábián Juli térre kerüljön át. 2023. július 9-én, Fábián Juli születésnapján pedig utcabált rendeznek a Budapest Parknál.

(Borítókép: Fábián Juli. Fotó: Kaszás Tamás / Index)