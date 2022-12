Alec Baldwin egyik vádlottja felmentést kaphat a per alól

Tavaly októberben halt meg Halyna Hutchins, miután a Rust című western új-mexikói forgatásán Alec Baldwin halálosan megsebesítette az operatőrt egy kellékfegyverből kilőtt lövedékkel.

Az operatőr családja akkor a stáb több tagját, köztük Alec Baldwint is beperelte gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, ám a színész nemrég peren kívül megegyezett Halyna Hutchins családjával.

Ennek a polgári pernek a kimenetele független az eset miatt indított büntetőeljárástól. Most viszont a színész a neve tisztázása végett több stábtagot is beperelt. A stábtagok között szerepel Sarah Zachry is, aki a kellékekért felel.

Sarah Zachry ügyvédei azonban csütörtökön benyújtott keresetükben azt állítják, hogy Zachry születése óta új-mexikói állampolgár, tehát nem tartozik a kaliforniai bíróságok személyes joghatósága alá – írja a DeadLine.



„Ügyfelünk nem kaliforniai lakos, soha nem is élt vagy dolgozott Kaliforniában. Nem is utazott Kaliforniába bármilyen olyan okból, ami a Rusthoz lenne köthető” – olvasható a Michael E. Whitaker bíróhoz eljutatott ügyvédi iratokban. Sarah Zachry ügyvédeinek az indítványát március hetedikén kezdik tárgyalni.