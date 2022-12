Celebritások tisztelegtek a világhírű divattervező előtt

A csütörtökön 81 éves korában, családtagjai körében, Londonban meghalt Vivienne Westwood elött tisztelegtek munkatársai, barátai. Marc Jacobs, a neves amerikai divattervező úgy nyilatkozott, "összetört a szíve", és úgy jellemezte Westwoodot, mint aki

mindig tudott meglepetést okozni és sokkolni.

Úttörő volt, akinek különleges alkotásai mindig utat mutatnak majd Jacobs-nak is. Naomi Campbell, aki éppen Westwood egyik bemutatóján bukott nagyot a tervezőnő platformsarkú cipőjében, a „természet erejének” és jó barátjának nevezte a divattervezőt.

Bella Hadid, az új generáció szupermodellje hálás, hogy dolgozhatott vele, és

a divatipar „napjának” és a legmenőbb, legszórakoztatóbb embernek nevezte a tervezőt, aki alázatos és kreatív volt.

Tiszteletlen, de kitüntették

Westwood androgün dizájnjával, szlogenes pólóival és semmit sem tisztelő hozzáállásával került a reflektorfénybe. De nem csak emiatt volt népszerű, több fontos ügy mellett is kiállt, például a klímaváltozás témáját is felvitte a kifutóra.

2006-ban ki is tüntették a divatnak tett szolgálataiért. Amikor a kitüntetést átvette, öltözéke, fekete sapkája Che Guevaráéra hasonlított, nem véletlenül, hiszen Che ugyanúgy a lázadás szimbóluma volt az ötvenes évek Kubájában, ahogy Westwood a divatiparban.

Chrissie Hynde, a The Pretenders alapító tagja azt mondta, Westwood távozásával a világ

már kevésbé érdekes hely.

Boy George a nyolcvanas évek elején találkozott először Westwooddal, "nagyszerűnek és inspirálónak" nevezte őt, és kétség kívül a brit divat vitathatatlan királynőjének".

Paul McCartney bájos hölgynek nevezte Westwoodot, aki felrázta a divatvilágot és mindig kiállt az igazság mellett. Lánya, a szintén divattervező, Stella McCartney ihletőjének nevezte, akinek nevéhez divattörténeti pillanatok fűződnek.

Kim Cattrall színésznő a tervezőnő nagylelkűségét és kedvességét hangsúlyozta, aki egyszer három nap alatt három ruhát készített a Szex és New York sztárjának, hogy részt vehessen egy filmpremieren.

Billy Idol, aki a londoni punkzenei színtérről indult, azt írta a Twitteren:

RIP, kell egy kis idő, hogy ezt feldolgozzam.

Michelle Donelan kulturális miniszter a brit divat toronymagas alakjának titulálta. 1981-ben Westwood Pirate Collection (Kalózok) címmel mutatta be első kollekcióját, amiben a brit és francia történelem inspirálta. 1992-ben ment férjhez Kronthalerhez, egykori tanítványához, aki 25 évvel volt fiatalabb nála.

Ő lett a cég kreatív igazgatója, majd aktív szerepet vállalt a tervezési munkákban is.

Ruháit viselte Dita Von Teese, Eugenie hercegnő (Vilmos és Katalin esküvőjén), és a Szex és New Yorkban is feltűnt több kreációja. Az éghajlatváltozás mellett Westwood kiállt Julian Assange kiszabadítása mellett is, sőt, feleségének menyasszonyi ruháját is Westwood tervezte.

(Borítókép: Vivienne Westwood 2017. január 9-én. Fotó: Jeff Spicer / Getty Images)