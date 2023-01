Az ezerarcú ház ezer ötlettel várja a vendégeket

A legmenőbb szórakozóhelyként tekintettünk már a megnyitásakor az Óbuda szívében található Symbol Budapestre, amely az elmúlt években felnőtté vált, ahogy a közönsége is. Ugyanúgy várja a táncolni, szórakozni vágyókat, akik talán már a céges partijaikat is itt tartják, a Symbol ugyanis mára komplex szolgáltatást nyújtó rendezvényközponttá vált esküvőkkel, workshopokkal, koncertekkel, üzleti rendezvényekkel, állófogadásokkal.

Megérkeztél. Jó helyen vagy! – az idén tizenöt éves Symbol Budapest jelmondata utal a hely és a közönség „megérkezettségére” is. A bulizás mellett ma már öltönyös zongoraestek, ünnepélyes alkalmak és üzleti rendezvények is megtalálják a helyüket és a közönségüket a rendezvényközpont falai között.

Budapest egyik legkülönlegesebb rendezvénykomplexumában, az ezerarcú házban több ezer érdekes művész és vendég fordult már meg az évek során. A helyszín az évek alatt megmutatta, hogy sokkal több, mint egy szokványos szórakozóhely, étterem vagy rendezvényhelyszín. A háznak és az újjászületésének is története van,

az egykori vízimolnár épületét

a volt tulajdonos Barna Sándor vásárolta meg, majd nagyszabású tervei és elképzelései alapján nyolcvan képzőművész és szakember dolgozott a felújításon több éven keresztül. A visszatérő vendégeket ma már régi ismerősként fogadja a központi teremben látható óriási arany gömb, a kapcsolódó termek felé haladva pedig a sokszorosára nagyított acélvillák csalnak mosolyt arcunkra, amelyek kilincsként funkcionálnak. Mindezt akár telefonról is megtekinthetjük, sőt akár a 3000 négyzetméteren elterülő termek mindegyikét egy virtuális túra segítségével.

Az à la carte a múlté, a rendezvényeké a jövő

Az elmúlt évek történései jócskán átalakították a vendéglátószférát, az immáron harmincéves Eventrend Group nagy családjába tartozó Symbol is az igényekhez mérten alakította működését. Ma már csak kedves emlék az egykori pub egysége a háznak, ahol a névadó Puskás Öcsi kedvenceit is fogyaszthatták egykor a vendégek, és ahol a padlót egyedi módon a mai napig marhabőr borítja. A Symbol másik egységéből, az egykori olasz étteremből megmaradt a két fatüzelésű pizzasütő kemence, ezt bizonyos rendezvényeken ma is begyújtják. A jól ismert üvegtetős Garden terem alatt található egy három részből álló, több mint 220 éves volt pinceétterem, amely a műemlékház eredeti állapotát tükrözi, valamint vastag üveggel elválasztva látható egy régi kút is, ahol a legenda szerint a Szent Koronát rejtették el.

A pinceszinten néhány esemény alkalmára, javarészt külföldiek számára összeállított középkori vacsora várta a vendégeket jelmezesekkel, ilyenkor Beatrix királyné is megjelent, és hatalmas fatálakon hozták a fogásokat. À la carte étteremként tehát már nem funkcionál a rendezvényközpont, de a bárpult és a konyha minden igényt ki tud szolgálni az állófogadásoktól az ültetett vacsorákig, még külön cukrászuk is van. „Amikor kezdődik egy rendezvény, akkor széthúzzuk a függönyt, és pompában várjuk a vendégeket” – mondja Kusnyár Gábor, a Symbol ügyvezető igazgatója.

Boksz és jégtánc

Az épület nagyobb méretű termeiben a klasszikus bulikon, koncerteken és rendezvényeken kívül volt már hivatalos bokszmérkőzés, egy világméretű jótékonysági rendezvény keretében jégrevü Edvin Marton hegedűszójára – a nagyteremben akkora hely van, hogy akár egy ringet vagy egy mini jégpályát is fel tudnak építeni. Volt világszínvonalú táncfesztivál, jótékonysági est, nemzetközi mixer- és borbélyverseny, rendszeres családi program gyerekkoncertekkel, farsangi bál, számos művészeti kiállítás és expó, sőt egyszer itt DJ-zett a világ leggazdagabb emberének fia, miközben Forma–1-es pilóták buliztak rá… A komplexum Facebook-oldalán nemrég közzétett egy összefoglaló videót, amelyben ezekre a pillanatokra emlékeznek.

Érdekességként megemlíthetjük, hogy a Showder Klub felvételei nyitás óta mind a mai napig a házban zajlanak.

Gyakorlatilag nincs olyan rendezvény, amit ne tudnánk megvalósítani, még mindig nagy sláger például a Gatsby tematika, amit az ügyfelek/partnerek évek óta nem tudnak megunni

– meséli Rákos Lívia, a Symbol ügyvezető igazgatója. – Az emeleti rendezvénytermünkben akár 100 fős konferenciát, kisebb létszámú esküvőt, vagy szertartást is lehet tartani, a nagyteremben akár 350 főt is le tudunk ültetni büféasztalos, vagy 200 főt felszolgált vacsorával.” Az ügyvezető szerint „a háznak az áll jól”, ha esti, éjszakai programmal folytatódik egy céges születésnap vagy egy konferencia. „Sok olyan rendezvényünk van, ahol az előadásokat vacsora, kötetlenebb networking, akár egy koncerttel egybekötött dolgozói vagy partnerparti követ.”

Születésnapi parti

Szórakozóhelyként is várja természetesen a vendégeket a Symbol. „Minden hónap első péntekén Rakonczai Imre zongoraestje vonz telt házat, a Luxfunk Rádióval közösen rendezett funky partik is nagy népszerűségnek örvendenek, lesz Valentin-napi Caramel-koncert, folytatódik a BED bulisorozata, és Zoltán Erika ismét itt ad születésnapi (60+1) koncertet Dj Dominique Fergeteg Partyján” – sorolja Kövesdi Gábor marketingvezető. Lánykérés, esküvő, születésnap és céges jubileum is zajlott már a falak között, sok-sok örömteli pillanat emlékét őrzi a ház és a csapat,

akiket méltán hívnak az ünneplés specialistáinak.

Noha a korábbi évek a rendezvényes szektor számára igen küzdelmesek voltak, 2022-t számos telt házas eseménnyel, sikeres produkciókkal, és káprázatos évzáró rendezvényekkel zárták. Mindezt a tömérdek pozitív emléket méltó módon ünneplik meg a három magyar DJ legenda, Bárány Attila, Hamvai PG és Antonyo zenéire, valamint meglepetés születésnapi show-val is készülnek január 21-én. A LED-falon megelevenednek majd az elmúlt 15 év emlékképei, és különféle meglepetésekkel kedveskednek majd a vendégeknek, hiszen ahogy az Eventrend Group cégcsoport vallja: minden pillanat számít.

