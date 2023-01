Meghalt az Emlékezz a titánokra! forgatókönyvírója

Az Emlékezz a titánokra! 30 millió dolláros költségvetéssel készült, és 2000. szeptember 29-én mutatták be a mozikban az Egyesült Államokban. Globálisan 136,8 millió dollárt kaszált a jegypénztáraknál, gyakran a legjobb amerikaifutball-filmek közé sorolják. A főszerepben Denzel Washington volt látható, a produceri szélbe pedig a legendás Jerry Bruckheimer ült.

#rip Gregory Allen Howard, the first African American screenwriter for a $100 million drama with Remember The Titans, died today after a brief illness, his publicist said. He was 70. He also wrote the story for Ali and was screenwriter on Harriet. pic.twitter.com/ysgTQd7VWR