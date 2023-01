Dancsó Péter beleszállt Hajdú Péterbe

Fél éve szűnt meg Hajdú Péter Frizbi című műsora, amikor 2022 nyarán a Life TV létszámleépítést tartott, illetve megszüntette saját gyártású műsorait. Hajdú Pétert is akkor küldték el a cég operatív igazgatói posztjáról.

Igen ám, de a tévést nem lehet eltiltani a beszélgetős műsorok világától, és már tavaly év végén bejelentette, hogy Frizbi TV címen YouTube-csatornát indít; nem youtuber lesz, csupán a tévés tartalmat a legnagyobb videómegosztó felületén fogja publikálni, adásait ugyanúgy stúdióban, épített díszletben veszik fel.

Sokak örömére, és legalább ugyanennyi ember bánatára Hajdú betartotta ígéretét, és feltöltötte első, internetre gyártott adását, amiben Galambos Lajossal beszélget, majd őt követte Sebestyén Balázs, Szabó András (Csuti), Dopeman, Fazekas Vivien és a legutóbbi adásban Forstner Csenge.

TÖBB SEM KELLETT DANCSÓ PÉTERNEK, AKI ELŐSZERETETTEL HÍVJA FEL A FIGYELMET MEGOSZTÓ TÉVÉMŰSOROK GYENGE PONTJAIRA.

Legutóbbi videójában Hajdú Péter műsorát vette górcső alá. Kritikáját azzal kezdte, hogy Hajdú Péter ugyanazokat a celebeket hívja meg internetes műsorába is, mint anno a tévébe, és olyan dolgokról faggatja őket, amik vagy ezer éve lejárt lemezek, vagy érdektelen témák.

Bár legutóbbi vendége ezalól kivétel, ugyanis Forstner Csenge nem egy régi motoros Hajdú vendéglistáján, sőt, nem is arról híres, hogy interjúkat ad. A fiatal tiktokkert több mint 900 ezer ember követi, és leginkább készülődős videóiról ismert, pár hónapja mégis vírusként terjedt, és hatalmas trend lett a platformon, hogy egy videójában nagyon affektálva mondta ki egy kávé nevét.

Természetesen erről Hajdú Péter is kérdezte a lányt, Dancsó pedig azt nehezményezte, hogy ez a felütés nem ígér izgalmas beszélgetést, sőt, azt is kiemelte, hogy Hajdú Péter kifejezetten sokat foglalkozik anyagi kérdésekkel adásaiban, Forstner Csengétől is megkérdezte, hogy egy posztért nagyságrendileg 100 ezer, vagy 1 millió forintot keres-e.

Hajdú Péter Forstner Csengé-s adása a TikTokot is bejárta, igaz, nem a beszélgetés részletei, az elhangzott információk, vagy bármi egyéb, a műsorban történt érdekesség miatt kapták fel a fiatalok, hanem egy elég banális hiba miatt.

Ugyanis az adás promójaként Hajdú Péter és Forstner Csenge is megosztott egy közös képet. Ezzel még nem is lenne probléma, viszont mindketten elég sokat szerkesztettek a képükön, viszont csak a saját arcukon. Így egy kisimult arcú, túlretusált Hajdú Pétert láthatunk egy teljesen normális Forstner Csenge mellett, a lány képén pedig egy sokkal modellesebb kinézetű Csenge köszön vissza egy mellette kifejezetten nyúzottnak tűnő Hajdú Péter oldalán.

Dancsó Péter videója zárásaként elmondta, hogyha emojikkal kéne jellemeznie Hajdú Péter műsorát, akkor kettő kép fejezné ki a gondolatait, ez pedig a kalap- és a kakiemoji.

