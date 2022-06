Leépül a Life TV, elbocsátják a műsorvezetőket

Átszervezik a tulajdonosai a Life TV-t üzemeltető Media Vivantis Zrt.-t. A változtatások részeként az operatív vezérigazgatóként is tevékenykedő Hajdú Pétertől, valamint sok más munkatársuktól is megválnak.

A Media Vivantist – amely a Life TV mellett az Ozone TV-t is működteti – ugyanaz a leépítési hullám érte most el, amely a vidéki lapoknál is látható volt az elmúlt hetekben, valamint a Pesti TV megszüntetésében is megnyilvánult.

A csatorna saját gyártású műsorait beszüntetik, így megszűnik az Ébredj velünk! című reggeli műsoruk, valamint az Összezárva Hajdú Péterrel, a Frizbi, az Activity és a Van Életünk című realityműsoruk is, ezekből csak ismétléseket sugároznak a jövőben.

Elbocsátják továbbá az összes műsorvezetőt, celebet is, akik ezeket a műsorokat készítették.

A Blikk szerint az érintettek már meg is kapták az értesítést az elbocsátásukról, Hajdú Péter pedig nemcsak műsorvezetőként, hanem operatív igazgatóként is leköszön. Mindeközben Vaszily Miklós tulajdonos is megerősítette a hírt. A Media1-nek azt mondta a leépítések hátteréről, hogy a Media Vivantis a jövőben a mostaninál üzletileg fenntarthatóbb formában, kisebb költségek mellett működik tovább.

Az elmúlt időszakban alaposan megvizsgáltuk a csatornáink helyzetét és lehetőségeit, beleértve a közeljövő médiapiaci gazdasági kilátásait is. Fenntartható működésre állunk át, ami csökkentett büdzsét jelent. A tematikába illeszkedő saját gyártású műsorok készítésével felhagyunk, és gyártott műsorok nélkül, vásárolt műsorokkal működtetjük tovább a két csatornát

– nyilatkozta.

Mindeközben a Media1 azt írta, hogy a Life TV-től körülbelül 30 munkatársnak kell távoznia a leépítések miatt. Hozzátették: Hajdú Péter tanácsadói pozíciót kaphat majd Vaszily Miklós másik médiaérdekeltségénél, a TV2 gyártócégeként ismert IKO csoportnál, de ennek részleteiről még tárgyalnak, a Media Vivantis vezetői tisztségében pedig Szabó Péter korábbi terjesztési igazgató lehet az utódja.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)