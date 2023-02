Linczényi Márkó szerint a probléma olyan, mint a szopóálarc

Hajós András szerint az ismert emberek két módon kezelik a problémáikat:

hakniznak velük,

vagy letagadják.

Ezért is jutott eszébe, hogy Linczényi Márkóval indítson egy podcastműsort, ahol azok, akik a hivatásuknál fogva nagyobb reflektorfényt kapnak, olyan témára irányítják ennek a figyelemnek legalább egy részét, ami mindenki számára hasznos lehet:

saját problémáikra.

Persze nem maga a probléma a hasznos, hanem az ezekről folytatott diskurzus.

A vendégeken keresztül megpróbálunk kulcsot adni a problémák szelencéjéhez, és ezzel vagy bezárjuk, vagy kinyitjuk, és megbarátkozunk vele

– fogalmazta meg kacifántos hitvallását Linczényi Márkó, aki szerint a probléma olyan, mint a szopóálarc: mindenkinek van. Ha ez a megállapítás nem is feltétlenül fedi a valóságot, arra biztosan felhívta a nézők és hallgatók figyelmét, hogy bár a téma komoly, feldolgozását humoros, lazább köntösben tálalják.

A problématűrés egy képesség

Hajós András még azzal egészítette ki podcastindító belső motivációját, hogy olyan emberekkel akar beszélgetni, akik nem „nyígnak”, nem tagadnak, hanem együtt élnek a problémáikkal. Úgy érzi, hogy manapság mindenki életének fogaskerekeit meg tudja akasztani egy probléma jelenléte, és kiveszett a társadalomból a tűrés képessége.

Az első adásban Miller Dávid volt a vendég, aki énekesként, műsorvezetőként és színészként is tevékenykedik. A műsorvezetők első körben arra voltak kíváncsiak, hogy milyen problémája lehet, hiszen külső szemlélőként nyilván pozitívnak, akár irigylésre méltónak látják az ismert fiatal férfi mindennapjait.

Miller Dávid azt vallotta meg a műsorban, hogy hosszú évekig volt életének része a kóros szorongás és állandó félelem.

A beszélgetés egy pontján egészen megnyílt, és elárulta, hogy ennek gyújtózsinórja egy kapcsolat vége volt, ugyanis első szerelmével tíz évig alkottak egy párt, ám akkor sem tudták elengedni a másikat, amikor igazából már véget ért közöttük a viszony. Úgy fogalmazta meg, hogy folyamatos belső feszültséget okozott számára, hogy szeretne megfelelni valakinek, miközben legbelül tudta, hogy nem az a férfi, akit a másiknak megígért vagy akit a másik megérdemelne.

Ettől pedig hiába ismerte el környezete a szakmai sikereit, nem tudta összeegyeztetni a pozitív kritikákat azzal a negatív képpel, amit saját magáról képzelt el és gondolt.

Meztelen igazság

Mindemellett az sem elhanyagolható, hogy szülei ismert művészek. Édesanyja Ullmann Mónika színésznő, édesapja Miller Zoltán színész. Amikor Miller Dávid végül arra az útra lépett, amin előtte szülei is jártak, saját magára pakolt egy halom elvárást, hogy minimum olyan jól űzze a szakmát, mint ők, és hogy lehetőleg saját tehetségén keresztül érvényesüljön.

A fiatal előadónak sokat segített a felismerés, amikor rádöbbent, hogy mindezt a terhet ő vette fel, így akár le is teheti.

Elképesztő, hogy amikor az ember azt gondolná, a csúcson vagy, akkor vagy legalul

– reagált arra a tényre Linczényi Márkó, amikor Miller Dávid elárulta, hogy pont azokban a pillanatokban volt lelkileg és mentálisan a legmélyebben, amikor a műsorvezetők szerint erőt is meríthetett volna a sikereiből.

Az egyik ilyen alkalom például a Vörös veréb című, 2018-as film forgatása volt, amikor Jennifer Lawrence oldalán szerepelt. A színész úgy emlékezett vissza, hogy ez a forgatás volt élete egyik legtraumatikusabb élménye, ami után

évekig felment a pulzusa, ha csak eszébe jutott a film.

Akkoriban kishitű volt, nem volt megelégedve magával, így abban a helyzetben, amikor mínusz 3 fokban modellfiúk és -lányok előtt állva kellett letolnia a nadrágját, súlyként érezte az összes rá szegeződő tekintetet, és harapta a száját, hogy ne sírja el magát.

Életének másik ilyen pontja, amit Hajósék külön kiemeltek, az Álarcos énekes című műsor volt. A show koncepciója az, hogy az arcukat is takaró jelmezbe öltözött ismert személyek énekelnek, a zsűri pedig próbálja kitalálni, hogy kik bújnak meg a furcsa figurák mögött. Miller Dávid banánjelmezben nyerte meg a műsort. Linczényi Márkó úgy gondolta, hogy ez biztos pozitív megerősítésként hatott, hiszen pusztán a tehetségével nyert meg egy versenyt, ám Miller Dávid azt érezte, hogy a nézők egy olyan embert ünnepeltek, akiről nem tudták, hogy igazából milyen. (Ugye akkoriban elég negatív véleménnyel volt magáról.)

Miller Dávid szakember segítségét is kérte, illetve ott találta meg a megoldás felé vezető utat, hogy elkezdett beszélni problémáiról a barátainak. Azt is felismerte és elfogadta, hogy ő valószínűleg alkatilag nehezebben tudja elengedni a dolgokat, és hajlamos őrlődni. Ezzel az utolsó gondolattal Hajós András is könnyedén tudott azonosulni.

A beszélgetést néha egészen váratlan zenei improvizációkkal szakították meg, ami jót tett a műsor hangulatának. Ezek az etűdök olyanok voltak,

mintha óvodások az uzsira kapott kakaó után cukorsokkban őrjöngve várnák a szüleiket, akiknek egyszerre akarják megmutatni, hogy mit tanultak ma az oviban.

A műsor koncepciója szerint minden adás végén létrehoznak egy dalt, amit a két műsorvezető a vendéggel karöltve, a beszélgetés ikonikus elemeiből rak össze. Az Amikor még banán voltam kezdetű, lírai elemeket felsorakoztató balladisztikus önvallomást a PodPad felületén tudják meghallgatni.

(Borítókép: PodPad / YouTube)