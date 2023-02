Ha lehet azt mondani, hogy valaki progresszív módon használ egy hangszert, akkor Péter Bencére ez teljes mértékben igaz. Akusztikus vagy elektromos gitárként, vonósként és dobként is használja zongoráit, de még tucatnyi formátumban aknázza ki a billentyűk mögött rejlő lehetőségeket. Olyan egyedi átiratokat készít közismert dalokból, amelyek gyökeresen értelmezik újra az adott számot.

Klasszikus zongora- és zeneszerzői képzése után a Berklee College of Music ösztöndíjasaként folytatta a tanulmányait Bostonban, filmzene és zongora szakra járt. Bence még a Berklee-en kezdett videókat feltölteni a YouTube-ra, és 2015-ben Michael Jackson Bad című dalának feldolgozásával tett szert széles körű ismertségre. Három évvel korábban egy világcsúccsal is felhívta magára a figyelmet: 2012 januárjában szerezte meg a Guinness-rekordot

a „legtöbb zongorabillentyű leütése egy perc alatt kategóriában” 765 billentyűleütéssel.

Az elmúlt öt évben telt házas koncerteket adott több mint 40 országban, köztük Sydney-ben, Szöulban, Bécsben vagy a genfi Victoria Hallban. Ő nyitotta a BBC Proms In The Parkot 2017-ben a londoni Hyde Parkban 50 ezer ember előtt. 2020-as albuma, a The Awesome Piano az iTunes listájának első helyén végzett, a Billboardon pedig a 11. helyig jutott.

A 32 éves zongorista Budapesten május 26-án lép fel, a produkciónak az MVM Dome ad otthont. Repertoárjában egyaránt megtalálhatók klasszikus zenei darabok, a könnyűzene hőskorának szerzeményei, modern popszámok és mindenki által jól ismert, közkedvelt darabok.

(Borítókép: Péter Bence zongorista Törökországban 2019. szeptember 13-án. Fotó: Orhan Akkanat / Anadolu Agency via Getty Images)