Ilyen még nem volt: balett készül a Black Sabbathról

A Birminghami Királyi Balett igazgatójának, Carlos Acostának és a zenekar gitárosának, Tony Iomminak az ötlete alapján készült balett premierje szeptemberben lesz Birminghamben. Az előadáson nyolc Black Sabbath-dal fog szerepelni, és általuk ihletett új zenét is bemutatnak majd − írta meg a BBC.

Iommi a BBC Radio 4 Today című műsorában elmondta, reméli, hogy a „gyárakból a gazdagságba” vezető történet „a mi rajongóinkat és a balettrajongókat egyaránt vonzza majd”.

A birminghami Hippodrome-ban 2023. szeptember 23-tól 30-ig tartó egyhetes bemutatót követően a háromfelvonásos, teljes hosszúságú balett a plymouthi Theatre Royal és a londoni Sadler’s Wells színházban lesz majd látható.

A produkciót bejelentő sajtóközleményben Tony Iommi így nyilatkozott:

Soha nem gondoltam volna, hogy a Black Sabbathot balettel párosítom, de jól hangzik!

Hozzátette azt is: „Alig várom, hogy lássam, hogyan alakul ez az egész. A Black Sabbathtal mindig is újítók voltunk, és sosem voltunk kiszámíthatóak. Ennél kiszámíthatatlanabbat már nem is lehet csinálni! Többször találkoztam Carlosszal, és a lelkesedése ragályos.” A műsorban szereplő nyolc Black Sabbath-szám között van a Paranoid, a War Pigs, az Orchid és a Sabbath Bloody Sabbath, a zenét pedig a Royal Ballet Sinfonia számára hangszerelik újra.

A Black Sabbath-balett ötlete azóta foglalkoztatta Carlos Acostát, hogy 2020 elején, közvetlenül a világjárvány kitörése előtt először érkezett Birminghambe. Acosta úgy nyilatkozott, hogy