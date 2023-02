Burt Bacharach az ötvenes évek végétől a nyolcvanas évekig több száz popdalt írt, sokszor Hal David szövegíróval együttműködve. Dalait több mint ezer előadó dolgozta fel, művei közül 73 bekerült az amerikai Top 40-es listára, 52 pedig a brit Top 40-esre. Bacharachot a 20. századi könnyűzene egyik legjelentősebb zeneszerzőjeként tartják számon, aki életében hat Grammy- és három Oscar-díjat nyert.

Burt Bacharach, master of pop songwriting, dies aged 94 https://t.co/taiNYbwGaD — The Guardian (@guardian) February 9, 2023

Burt Bacharach 1928. május 12-én született a Missouri állambeli Kansas Cityben, és New Yorkban nőtt fel. Tinédzserként gyakran hamis személyi igazolványt használt, hogy bejusson a manhattani éjszakai bárokba jazz-zenét hallgatni.

Bacharach két Oscar-díjat kapott 1970-ben, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök filmzenéjéért és a Raindrops Keep Fallin’ on My Head című dalért – írja az Associated Press.

1982-ben akkori feleségével, Carole Bayer Sager szövegíróval együtt Oscar-díjat nyert a Best That You Can Do című dalért, az Arthur című film főcímdaláért. További filmzenéi közé tartozott a What’s New, Pussycat?, az Alfie és az 1967-es James Bond-paródia, a Casino Royale.

Bacharach összesen négy alkalommal volt házas. Négy gyermeke született: Christopher, Oliver, Raleigh és Nikki Bacharach. Utóbbi aspergeres volt, és 2007. január 4.-én, 40 éves korában saját kezével vetett véget az életének.

(Borítókép: Burt Bacharach 2015. június 27-én. Fotó: Oli SCARFF / AFP)