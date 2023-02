Fontos szerepe volt a tetovált szemöldöknek a Larry színésznője szerint

Ritkán készül olyan magyar film, amelyről a kritikusok és a nézők is egyöntetűen pozitívan nyilatkoznak. Bernáth Szilárd első nagyjátékfilmje, a Larry hatalmas sikert aratott, és megállás nélkül tör előre. A Magyar Filmkritikusok Díjának zsűrijét is meggyőzték az alkotók, a produkció négy kategóriában nyert. Az arútluK podcast vendége Szandtner Anna, aki a legjobb női epizódszereplő díját kapta.

A Larry egy 21 éves juhászfiú, Ádám (Vilmányi Benett) életét mutatja be, aki szorongással és dadogással küzd. Egykor erőszakos édesapjával (Thuróczy Szabolcs) és apja barátnőjével (Szandtner Anna) él együtt, de nem találja a helyét egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a rapzenével, Larry néven kiírhatja magából a frusztrációit.

A filmről mi is ódákat zengtünk, nem véletlenül. Már a történet és a rendezés is elképesztő, de a színészi játék még magasabb szintre emeli az élményt. Ezt a magyar filmkritikusok is díjazták, hiszen Bernáth Szilárd a legjobb elsőfilm, Vilmányi Benett a legjobb férfi főszereplő, Onofer László a legjobb férfi, Szandtner Anna pedig a legjobb női epizódszereplő díját vihette haza.

A színésznő szerint senki nem számított arra, hogy ekkora sikere lesz a filmnek, de a forgatókönyvet olvasva már bizakodó volt. Szandtner Anna kétszer is megnézte moziban a filmet, első alkalommal viszont annyira izgult, hogy nem is tudta befogadni. Másodjára jött csak rá arra, hogy mennyire működik a produkció.

A Larry sokak számára meghatározó film. A főszereplő Ádám a hátrányos helyzetű fiataloknak lehet példakép, még akkor is, ha a történet végét nem mindenki éli meg pozitívan. Szandtner Anna karaktere szintén fontos, hiszen a bántalmazó kapcsolatokból nem mindenki tud kitörni, ezt pedig nem gyakran láthatjuk a filmvásznon.

Bár a színésznő csak nyolc napot forgatott, az előkészületek alatt sokat foglalkozott a karakterrel. Bernáth Szilárd rengeteg videót készített a helyiekről, Anna pedig ezekből inspirálódott. Innen jött a jellegzetes, tetovált szemöldök is, amit a színésznő talált ki az interjúkat nézve.

A beszélgetésben szó esik még

Anna karakterének háttértörténetéről,

a zene segítő hatásáról és a rap műfajról,

a film mondanivalójának fontosságáról,

a színésznő karrierjének állomásairól

és az AlkalMáté Trupp lehetséges jövőjéről.

(Borítókép: Szandtner Anna. Fotó: Kaszás Tamás / Index)