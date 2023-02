Meghalt a De La Soul alapító tagja

A zenész 1968. szeptember 21-én született New Yorkban, majd fiatalkorában megismerkedett Kelvin Mercerrel (művésznevén Posdonusszal) és Vincent Lamont Mason Jr.-ral (művésznevén Maseóval) – a középiskolában ők alapították meg a De La Soul nevű, úttörő rapformációt.

A trió első lemeze (3 Feet High and Rising) 1989-ben jelent meg, amit minden idők egyik legjobb hiphopalbumaként szoktak számontartani. Trugoy (akinek művésznevét kedvenc nyalánksága, a joghurt – angolul yogurt – visszafelé betűzése ihlette) később a Gorillaz által jegyzett Feel Good Inc. című számában is rappelt.

A formáció The Magic Number című dala a Pókember: Nincs hazaút című filmben is felcsendült. A csapat zenéje 2023. március 3-tól lesz elérhető hivatalosan is a streamingszolgáltatásokon, miután 2021-ben a Reservoir Media felvásárolta a teljes munkásságukat, írja az IGN magyar nyelvű kiadása.