Bottal, valószínűleg utoljára jelent meg díjátadón a súlyos beteg Christina Applegate

A Dead to Me sztárja a Screen Actors Guild díjátadóján sétált végig a vörös szőnyegen, melyről úgy érzi, ez volt az utolsó. Egyre erősödő, gyógyíthatatlan betegsége nem teszi lehetővé, hogy többé kamera elé álljon, ezért mostani jelölése a Dead to Me című sorozatban nyújtott kimagasló alakításáért külön jelentős számára.

A 2023. február 26-án megrendezett SAG (Screen Actors Guild) díjátadóján bevonult a vörös szőnyegen Christina Applegate egy hosszú fekete ruhában, bottal a kezében. Az 51 éves színésznő még 2021-ben jelentette be, hogy sclerosis multiplexszel küzd. A gyulladásos, idegrendszert támadó autoimmun betegség a színésznőnek komoly fájdalmakat okozott, mely meggátolta abban, hogy folytassa sorozatának felvételeit, így egy időre le kellett álljon a Dead to Me forgatásával.

Végül visszatért befejezni a sorozat záró, harmadik évadát, mely 2022. november 17-én debütált a Netflixen. Sokáig nehezen tudta újranézni a jeleneteit, mivel nem tudta elengedni az emléket, hogy milyen szintű fájdalmat kellett elrejtsen a kamerák elől forgatás közben – írja a Page Six.

Nem szeretem visszanézni, ahogy küzdök. 18 kilót híztam a mozgáshiány és a gyógykezelések miatt, nem úgy néztem ki, mint ahogy szoktam, és úgy éreztem, nem vagyok önmagam. Végül sikerült elhatárolódnom az egómtól, és ráébredtem, milyen nagyszerű televíziós alkotás is ez. Azokat a jeleneteket, amikben nem szerepeltem, végre sikerült szórakoztatónak látnom

– mesélte a színésznő.

A mostani díjátadón Applegate-et a Dead to Me című Netflix-vígjátékban nyújtott kimagasló színészi teljesítményéért jelölték, ami a hatodik SAG-jelölése. „Valószínűleg ez lesz az utolsó díjátadóm színészként, szóval ez egy nagy dolog” – nyilatkozta a színésznő a The Los Angeles Timesnak.

Bár jelenleg úgy érzi, hogy már képtelen lenne 12-14 órát eltölteni egy forgatáson, nem fog teljesen leállni a munkával, mivel 12 éves lányát – aki elkísérte édesanyját az átadóra – nem akarja cserben hagyni. „Rohadt sok szinkronmunkát fogok vállalni, hogy tudjak pénzt keresni, ételt adni a lányomnak, és biztosítsam, hogy tető legyen a fejünk fölött” – meséli a színésznő.