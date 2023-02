Nem léphet fel Kijevben a Laibach

A szervezők lemondták a Laibach 2023. március 31-ére tervezett kijevi koncertjét, miután a szlovén zenekarnak a háború kitörésére és annak okaira tett nyilatkozata közfelháborodást váltott ki Ukrajnában – írja az MTI.

Az együttes szembement azzal a kategorikus megközelítéssel, amely azt állítja, hogy minden orosz ember rossz, valamint hogy az orosz művészet értéktelen. Ez a megközelítés a zenekar számára nem elfogadható – közölték az STA szlovén hírügynökséggel.

Ezenfelül a Laibach a háború kitörésére is tett megjegyzést. Szerintük ez valójában egy Oroszország és az Egyesült Államok közti, geopolitikai konfliktus, amit Ukrajna szenved el. A The Guardian úgy idézte a zenekart, hogy

A koncert szervezője, hogy elkerülje a lehetséges problémákat, lefújta a koncertet, amelyet a következő módon kommentált:

A sorozatos kritikák hullámára a Laibach három nappal ezelőtt egy Facebook-posztban arról írt, hogy teljes mellszélességgel támogatják Ukrajnát, az ukrán népet és Kijevet, nem akarták megsérteni az embereket, vagy a küzdelmüket degradálni. Arról is beszéltek, hogy az orosz művészet, az irodalom és a zene mindig is fontos lesz a számukra, ettől függetlenül azonban az orosz vezetést agresszornak tartják, a pusztítást elfogadhatatlannak vélik, és szerintük nem lehet geopolitikai problémákat fegyveres módon kezelni.

Mindazok számára, akik kételkednek a nézeteinkben, hadd tegyük még egyszer világossá, hogy Oroszország a fő agresszor ebben a pusztító politikai és geostratégiai összecsapásában. Az orosz hadsereg fegyveresen, jogtalanul hatolt be idegen területre, és indította el ezt a szörnyű háborút. Ukrajnának ebből fakadóan minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát, és minden eszközzel meg kell tennie azt. Ebben feltétel nélkül támogatunk benneteket, ezért mennénk Kijevbe, egyúttal pedig fel is szólítjuk a világhatalmakat, hogy mielőbb üljenek le a tárgyalóasztalhoz, és vessenek véget ennek az elviselhetetlen mészárlásnak és minden más háborúnak és katonai konfliktusnak is szerte a világon.