Egykori lepukkant közértben duruzsol az ötcsillagos firenzei kávégép

A 8-as szám található srég vizaví, és ha egy üzletnek van szelleme – márpedig biztos, hogy van, mert kell lennie –, akkor egész egyszerűen nem lehet rossz hely a Kecskeméti utca 9-es szám alatt nemrég megnyílt, Élelmiszer Csemege 5108 nevű közösségi tér/étterem/kávézó.

A sütin is túl

Merthogy a Kecskeméti utca 8-as szám alatt volt egykoron Dobos C. József szakács és cukrászmester üzlete, azé a kulináris zsenié, aki 138 évvel ezelőtt feltalálta fantasztikus elmeszüleményét, a dobostortát. (A hagyomány szerint az édes vajkrémre a vajat köpülő fiú melléfogása vezette rá. A fiú só helyett cukrot rakott a köpülő edénybe. A cukrászmester az elfuserált vajból alkotta meg országos hírnévre szert tett hungarikumát.)

Mármost, az Élelmiszer Csemege 5108-nak is története van. (Az 5108 az antivilágban közértnek nevezett élelmiszerüzlet sorszámát jelzi. A fiatalabbak kedvéért: több ezer ilyen állami szatócsbolt működött az országban a rendszerváltás előtt. A hivatalos neve Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. volt, ebből alakult ki a Közért mozaikszó, ami idővel köznevesült, és aztán már minden élelmiszerboltot közértnek hívtak.)

Igen, története, ahogy a Kecskeméti utca 8.-nak is, ahol most egy olasz étterem működik, amelynek mai tulajdonosa talán nem is tudja, hogy a magyar cukrászművészet ikonikus emlékhelye ez a helyiség.

De vissza az Élelmiszer Csemege 5108-hoz! Amely iskolapéldája annak, hogyan lehet egy lepukkant, mindenki által megvetett és lenézett, tulajdonképpen csődbe jutott, végül a tulajdonosa által be is zárt közértből élhető, a szabadidő eltöltésére és még étkezésre, kávézásra, akár üzleti jellegű eszmecserékre is alkalmas közösségi teret létrehozni. Ahol még a képzőművészet barátai is kedvüket lelik, de erről majd később.

Ez eredetileg egy Élelmiszer Csemege üzlet volt, ahogy az a retró jellegű cégtáblából is kiderül, majd később egy ábécé nyílt a helyén, immár magánkézben – magyarázza Gecse Gergő, az egyik fiatal, 32 éves tulajdonos, aki ötödmagával bérli a tágas, komoly belmagasságú üzlethelyiséget. – Bevallom, régóta fájt rá a fogunk, ugyanis a mellette lévő, nor/ma nevű, északi stílusú pékség is a miénk, és terjeszkedni szerettünk volna; egyszerre szántuk üzleti vállalkozásnak és mentálhigiéniai cselekménynek a projektünket, egyszerűen élhetőbbé akartuk varázsolni a környezetünket, mert az az ábécé borzalmas volt.

Csemegepánik

Mindennek már több mint egy éve. Közben ugyanis kiderült, hogy óriási fába vágták a fejszéjüket. Mert az még csak-csak ment volna, hogy a bérleti jogot megvegyék a földszinti üzlethelyiség tulajdonosától, de az emeleteken élő lakóközösséggel már nem boldogultak.

Azt hitték a lakók, kocsmát akarunk nyitni a közért helyén. Igazából azt szerették volna, ha ugyanolyan profilú, csak jobb élelmiszerbolt költözik a régi helyére, és attól tartottak, hogy majd olyan zajos bár nyílik a földszinten, mint amilyenek néhány sarokkal odébb, a bulinegyedben keserítik meg az ottani lakosok életét. Plusz még orrfacsaró lesz a konyhaszag, vélték

– említi Gecse úr.

Tavaly nyáron pörögtek fel az események. Gecséék még azt is felajánlották, hogy átvállalják a lakóközösség teljes közös költségét, de ez sem hatott. Nem is egy lakógyűlést tartottak, ahol bemutatták az összes tervrajzot, demonstrálták, mekkora pozitív változáson fog átmenni a helyiség. De nem, a lakóknak egy olyan közért kellett, bármilyen csúnya is legyen, ahová bármikor leugorhatnak egy doboz tejfölért.

Jó fél évig tartott a húzd meg, ereszd meg játék. Gergőék fokozatosan nyerték meg a lakók támogatását, végül a legkitartóbbak is beadták a derekukat, és december 12-én végre megnyílt az Élelmiszer Csemege 5108. Egyszerre étterem, kávézó és minőségi borozó. De leginkább hangulatos közösségi tér.

Fotó: Tóth Martin

Régóta szemeztünk a natúr borral, az volt a szándékunk, hogy ezt a speciális, a biobortól alig különböző italt árusítjuk – vallja be töredelmesen Gergő. – Hogy mi a natúr bor? A lényeg, hogy nem adunk hozzá, de nem is veszünk el belőle semmit. Hát most megvolt a lehetőség a forgalmazására, itt látja a polcon ezt a zavarosnak tűnő bort. Miért zavaros? Mert sem a szőlőtermesztés, sem a borkészítés folyamatában nem folyamodunk kemikáliákhoz, csakis természetes anyagokkal dolgozunk, és a seprőt sem távolítjuk el a borból. Kár is lenne, hiszen antioxidáns hatása van, a kereskedelmi forgalomba hozott borokból esztétikai okokból távolítják el az aljáról az üledéket.

Akár hiszi az olvasó, akár nem, amióta Gergő natúr bort fogyaszt a kommersz italok helyett, nem viszket az orra, nem könnyezik a szeme, tehát nincsenek allergiás tünetei. Gergőéknek olyan szempontból könnyű dolguk volt, hogy nem kellett drága pénzen dizájnert fogadniuk, ugyanis az öttagú tulajdonosi csoportból az egyik házaspár foglalkozása belsőépítész.

Én pedig végzettségemre nézve jogász vagyok, az egyetem után a Vodafone-nál értékesítőként dolgoztam, aztán kezdtem el foglalkozni a vendéglátással. Hát most itt tartunk

– mondja.

Fotó: Tóth Martin

Ez már művészet

No de múlt csütörtökön volt egy nagyszabású összejövetel, ahol bemutatták Weiler Péter festőművész hat, giclée technikával készült képét, amelyek a falakat díszítik. Weilert nem szükséges bemutatni az olvasónak, a sokoldalú, kreatív művész tavaly a Kár lett volna disszidálni című kiállításával irányította magára a figyelmet a Reáltanoda utcai Kincsem Palotában.

Pétert régóta ismerték Gergőék, törzsvendégük volt a szomszédos nor/ma pékségben, kettejük szándéka találkozott, amikor elhelyezték a nyolcvanas, kilencvenes évek retró hangulatát árasztó festményeket a közösségi tér falain.

Ha már retró hangulat: már az ajtóból szembe tűnik a monumentális kávéfőző gép, a szocreál hangulatot sugárzó betűtípussal: La Marzocco.