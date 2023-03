Egy német cirkuszban már hologramokkal helyettesítik az elefántokat

Új látványosság jelent meg az akrobaták, bohócok és zsonglőrök sátras világát. És bár hatalmas és agyarai is vannak, egyáltalán nem nyom semmit. A cirkuszok, amelyek egykor arról voltak ismertek, hogy az elefántokat élőben mutatják be, most egy sokkal könnyebb teremtményt szerződtettek − egy 3D-s hologramot.