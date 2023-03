Motiválhat a trendi test és a menő cicanaci is

Már nincs olyan város, ahol ne lenne edzőterem. Budapesten – kis túlzással – minden sarkon találni egyet. Van olyan hely, ahol a kirakatban megállva nézhetjük, ahogy izzadnak az edzés szerelmesei. Egyesek méregdrága ruhát viselnek, szinte hencegnek vele. Másoknak nem számít, miben vannak, csak az egészségük miatt sportolnak. Talán ebből van kevesebb. Kiss Virág világbajnok fitneszversenyzővel és Kiss Jenő személyi edzővel, világbajnok testépítővel utánajártunk, hogy az öltözködés milyen szerepet tölt be az edzőtermi kultúrában.

Napjainkban az edzőtermekben is megfigyelhető jelenség, hogy a divat háttérbe szorította a kényelmet. Egyre többeknek fontosabb lett, hogy milyen ruhát visel, mint az, hogy a gyakorlatot megfelelően végezze – mondta el az Indexnek Kiss Jenő személyi edző, világbajnok testépítő, aki szerint kialakult egyfajta edzőtermi divat. Elsősorban a hölgyek között, de az urak sem különbek.

Kiss Jenő szerint emberfüggő, hogy egy divatos ruha edzés közben mennyire tud motiválni. Őt semennyire. Ugyanúgy edz, mint harminc évvel ezelőtt: kényelmes melegítő- vagy rövidnadrágban meg pólóban, ami lehet lyukas, szakadt vagy kopott. Megmaradt a retró verziónál.

De azt tapasztalom, hogy a legtöbb edzeni vágyónak az a legfontosabb, hogy milyen ruhában edz. Főként azok a hölgyek, akik szinte minden edzésen másik cicanadrágot vesznek fel

– fogalmazott. Hozzátette: őket valószínűleg ez motiválja. „Főleg, ha a formájuk alakul, és azt egyre inkább meg akarják mutatni.”

Cipőben vagy zokniban?

Akadnak, akik mezítláb, zokniban vagy papucsban végzik a gyakorlatokat. Kiss Jenő szerint ez nagyon veszélyes. És egyre ritkább, miután az edzőtermek sem engedik meg, hogy valaki mezítláb legyen. Egyrészt a higiénia miatt, másrészt a balesetek elkerülése érdekében. Hiszen ha ráesik a lábára egy súlyzótárcsa, vagy véletlenül belerúg egy gépbe, már el is tört a lába. A legtöbb konditeremben a váltó- és edzőcipő használata kötelező – mondta.

A legtöbb ember odafigyel az ápoltságra, persze van néhány kakukktojás. Egy hónaljszagú az egész konditermet képes átitatni. De szerencsére ez nagyon ritka

– fogalmazott a Testépítők Nemzetközi Szövetsége Mr. Universe-versenyének világbajnoka.



Kiss Jenő még nem tapasztalt olyat, hogy valakit az öltözéke miatt tiltottak volna ki a konditeremből. Pedig már harminchét éve benne van a szakmában. Olyan persze volt, hogy valaki mezítláb edzett, és rá kellett szólnia.

A világgal együtt mutálódott

Az edzőteremben sokszor látni, amikor az urak félmeztelenül pózolnak a tükör előtt. A személyi edző szerint ezt többnyire versenyzők szokták csinálni, ami természetes dolog. Egy versenyző ugyanis úgy tudja ellenőrizni a formáját, ha a tükörbe nézi magát, hiszen a színpadon is bedurrant izomzattal jelenik meg.

A konditermi öltözködés viszont a világgal együtt mutálódott, a külsőségek irányába – vélekedett, majd hozzáfűzte, hogy ez szerinte nem jó. Kiss azt javasolja: ha lemész a terembe, edzés közben kapcsolódj ki, és jól érezd magad, ez a legfontosabb, meg az, hogy saját magadra tudj koncentrálni. És ne azt figyeld, hogy ki hány ezres, tízezres vagy százezres edzőruhát visel, meg hogy milyen jel van a ruháján. Az előbbi ugyanis elvonhatja a figyelmet a koncentrációról.

Vannak hölgyek – például döntött törzsű evezés közben –, akik olyan cicanadrágot hordanak, amelyben ha előrehajolnak, nemcsak megfeszül rajtuk, hanem át is látszik. Régebben, ha egy hölgy az edzőteremben előrehajolt vagy terpesztett, egy pulóvert vagy törölközőt maga köré tekert. Volt bennünk ennyi jó érzés. Most már ez abszolút eltűnt.

Edzés közben vannak, akik inkább mutogatják magukat, mint hogy a gyakorlat megfelelő végzésére koncentrálnának. De persze ez nem általános, hiszen vannak, akiknek az arcán is látszik, hogy számukra a megfeszített munka az első” – vélekedett Kiss Jenő.

Kiss azt javasolja, hogy mindenki olyan sportfelszerelést válasszon, amelyben egyrészt kényelmesen tud mozogni, másrészt olyan az anyaga, amely felszívja az izzadságot és szellőzik. Ezen túl pedig érdemes törölközőt is vinni, amelyet rátehet a padra, amelyen dolgozik.

Nehéz megfelelni az elvárásoknak

Vannak nők, akik azért nem járnak edzőterembe, mert úgy érzik, nem néznek ki jól. Nem tudnak megfelelni az edzőtermi divat elvárásainak. Ez egy rossz irány, hiszen a cél az lenne, hogy kilépjenek az otthoni komfortzónából, és merjenek más mozgásformát is kipróbálni

– mondta Kiss Virág többszörös világbajnok fitneszversenyző az Indexnek.

A konditermi öltözködés olyan úton jár, amely a nők esetében nem hagy túl sok fantáziát, hogy mi van a ruha alatt. Alapvetően nem kényelmetlenek, de azzá tud válni, például, ha túlságosan kivágott. És nehéz úgy választani, hogy többet takarjon – véli Kiss.



Sokan vannak, akik elégedetlenek a testükkel. Pedig ők is szeretnének edzeni menni, de nem akarják feltétlenül a hasukat is megmutatni. Nehezen tudják eldönteni, mit vegyenek fel. Ami megnehezíti a helyzetüket, hogy lassan egy pólót is nehéz venni, és nagyon kell kutatni, mert a legtöbb boltban szinte csak feszes leggingsek és picike topok kaphatók.

A fitneszversenyző megérti azokat a nőket, akik inkább csoportos vagy privát órákra járnak, ahol csak nők vannak, vagy otthon edzenek. Azt szokta tanácsolni, ha valaki fogyni akar, kisebb és reális célokat fogalmazzon meg. Motiváló lehet, ha első lépésként például vesz egy olyan edzőruhát, amelybe pár hónapon belül bele szeretne férni.

Kiss Virág különböző termekben szokott edzeni, és Kiss Jenővel egyetemben azt tapasztalja, nem mindenkinek az edzés a legfontosabb.

Sokan vannak, akik csak beszélgetni, ismerkedni járnak a konditerembe. Sőt olyanok is akadnak, akik társkeresés céljából vannak ott

– fogalmazott Kiss Virág. Megjegyezte: megérti, hogy mindenkit más motivál, és már az is valami, ha valaki lemegy, mozog valamit, még ha csak húsz percet is, de tett az egészségéért.

