Új korszak jön a Budapesti Fesztiválzenekar életében

Izgalmasnak ígérkezik a 2023-as év a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) számára – erről mesélt Erdődy Orsolya, a zenekar menedzser-igazgatója, valamint Fischer Iván karmester, a BFZ alapítója. Annál is inkább, mivel a zenekar idén ünnepli 40. születésnapját. Ennek alkalmából részt vett a sajtótájékoztatón Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, valamint Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója is.

Fotó: Budapesti Fesztiválzenekar

Hármas születésnap

Kezdetnek a Művészetek Palotájának vezetője mesélt arról, hogy nem csupán a fesztiválzenekar ünnepel születésnapot. A Müpa épp most lép be a felnőttkorba – ahogy ő fogalmaz: már szavazhat –, ennek a 18 évnek pedig folyamatosan részét képezte a BFZ, amely együttműködés a Müpát is alapjaiban határozza meg.

Karácsony Gergely főpolgármester a születésnapok körét háromra bővítette, tekintve hogy idén Budapest is fennállásának 150. évfordulóját ünnepli. Véleménye szerint

a Fesztiválzenekar a város és az ország egyik legfontosabb kulturális exportcikke,

amely évtizedek óta fontos helyet foglal el a nemzetközi palettákon.

Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár mindezt kiegészítette azzal, hogy a magyar komolyzenei hagyomány kiemelten erős hazánkban. Véleménye szerint elengedhetetlen élen járni az innovációban, a folyamatos építkezés kulcsfontosságú.

Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar alapítója arról beszélt, nagyon hálás azért, amit elértek, ennek pedig kiemelt eleme, hogy mindig arra törekedtek, hogy a Budapest nevet és Magyarországot nemzetközileg is magas színvonalon képviseljék. Ugyanakkor a sikert kétélű fegyvernek tartja a karmester.

ha túl nagy méretet ölt, akkor kiölheti azt a pluszt, ami lendületet és küzdőszellemet ad az odavezető úton.

Arról is beszélt: amióta létezik a fesztiválzenekar, minden korszaknak megvolt a maga célkitűzése. Úgy, ahogy az alapítás idején – a nyolcvanas években – a profizmus elsajátítására törekedtek, a kilencvenes években az innováció és az egyedi megoldások kerültek a fókuszba, hogy Budapest neve rákerüljön a művészeti világtérképre. 2010 után a közösségi aktivitás kialakítása volt a fókuszban, hogy ne csak azok hallhassák a zenét, akiknek lehetőségük van ellátogatni a budapesti koncertterembe. Ezért indultak útnak, hogy a zenét eljuttassák az idősotthonokba, a templomokba, zsinagógákba, vidékre, mindenhová, hogy felerősítsék a közösség aktivitását.

Fotó: Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván

Kooperáció, opera, passió

Az idei évadban szintén meginvitálnak rengeteg neves zenészt és karmestert – mint Lahav Shani vagy Yefim Bronfman –, hogy színesítsék a BFZ programkínálatát, számtalan koncertet és az évenkénti nagy operaművet is bemutatják, ami idén Debussy legendás alkotása, a Pelléas és Mélisande lesz – amelyben közreműködik a két nemzetközi operasztár, Bernard Richter és Patricia Petibon.

Fischer Iván külön kiemelte a programkínálatból a Johann Sebastian Bach Máté-passiója alapján készülő, Kompasszió című alkotást, amely az eredeti passiómű helyett egy új formát elevenít meg, ahol Jézus szenvedését a jelenkor embereinek szenvedéstörténetei egészítik ki egyfajta analógiaként.

Most következik a Budapesti Fesztiválzenekar új korszaka, amelyben átadjuk és terjesztjük azokat a tapasztalatokat, amiket negyven év alatt megszereztünk. A feladat nagy: nemcsak a klasszikus zene jövőjéről kell gondoskodni, hanem arról is, mit tehet a zene az emberekért, közös jövőnkért

− meséli a zenekar alapítója.

A BFZ bérletrendszerét is némiképp átalakítják, mivel végre sikerült régi álmukat megvalósítani, hogy a Zeneakadémiával is „szorosabbra fonják a szálakat”, így

lehetőség lesz külön a Müpa és külön a Zeneakadémia programkínálatára is jegyet váltani majd.

Emellett a fővárossal való együttműködés keretén belül – aminek új pályázatáról korábban már írtunk – a Budapest 150 nyertes zeneszerzői verseny nyertes pályaművét maga a fesztiválzenekar fogja előadni a Hősök terén.

A jubileumi, negyvenedik születésnapját ünneplő Budapesti Fesztiválzenekar előadásai már kezdetüket vették, és folyamatosan látogathatók.