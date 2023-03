Így csajozna Radnóti és Petőfi a TikTikon

A TikTok még mindig egy viszonylag friss platformnak számít, bár a rajta megtalálható iszonyatos mennyiségű tartalom miatt pár perc után úgy érezhetjük, hogy éveket öregedtünk, illetve pont ezért úgy tűnik, mintha nem csak 2018 óta lenne velünk, hanem már évtizedek óta.

Sosem tagadtuk, hogy rengeteg hasznos tartalom és néhány kifejezetten szórakoztató tiktokker is megtalálható a platformon. Az is elképesztő, hogy ha TikTokon felkapnak egy régi számot, akkor a dal szinte egyből a slágerlisták elejére ugrik. Marketingcélokra is hatásos fegyver ez a platform, márkaépítés szempontjából már szinte elkerülhetetlen, hogy a cégek itt is jelen legyenek. Illetve az sem utolsó szempont, hogy rengeteg hasznos tipp, ötlet és tanács pörög a felületen.

Viszont elkerülhetetlen, hogy káros trendek is felüssék a fejüket.

Emlékezzünk csak vissza arra, amikor egy olyan kihívás terjedt el a fiatalok körében, hogy mosókapszulákat ettek poénból, vagy amikor egy nő propagálta a folttisztító szivaccsal való fogmosást. Erről persze nem a platform tehet, hiszen pár évvel ezelőtt például a YouTube-on volt menő nagy kanál fahéjat enni szárazon.

Hogy miért terjednek ilyen könnyen életveszélyes kihívások a fiatalok körében, arra nem tudjuk a választ, de most

végre egy olyan trend kezdett terjedni, ami kifejezetten jónak tűnik.

Nagyon úgy látszik, hogy a nagy magyar költőink versei még a millió impulzushoz szokott TikTok-közönség számára is lenyűgözőek maradtak, legalábbis ezt bizonyítja az egyik mostani trend, amiben összehasonlítják a manapság egyre inkább elcsépelt csajozós szövegeket vagy a szerelmi vallomásként néha kifejezetten átlagosnak mondható szeretleket versidézetekkel.

Mikor azt mondja, szeret, de Radnóti Miklós azt mondta, hogy: Mindent, amit remélek fölmértem s mégis eltalálok hozzád; megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait; bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek

– idéz egy felhasználó Radnóti Miklós Levél a hitveshez című művéből.

Radnóti nagy kedvenc, ha a szerelem kifejezésének kreatívabb módjára akarják felhívni a figyelmet, valaki például a Hetedik eclogából idézte a következőt:

Csak én ülök ébren, féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

Bár Radnóti-idézetekkel Dunát lehetne rekeszteni a TikTokon (hála az égnek), azért más költők is felbukkannak a trendben.

Mikor a srácok azt mondják, jó tested van, de Petőfi Sándor így szólt: Egy mosolygásodban is több Költészet van, kedvesem, Mint az ötszázötven versben, Melyet írtam összesen.

Ha nem ezt az adott trendet nézzük, akkor is feltűnik, és megnyugtató, hogy több olyan fiatal is jelen van a platformon, aki szívesen beszél magyar írókról, költőkről, klasszikusokról, kortársakról egyaránt.

Orosz Janka például minden aktuális TikTok-hangot magyar költőkre vonatkoztatva gondol újra, és nagyon úgy tűnik, hogy rajongásával nincs egyedül. Profilját 13 ezer ember követi.

(Borítókép: Drew Angerer / Getty Images)