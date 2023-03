Ezt érdemes tudni a budapesti Dalí kiállításról

2023. március 24-én megnyílt Budapesten a szürrealizmus talán legnagyobb nevének tárlata, melyre előzetes betekintést nyertünk a március 23-i zárt körű megnyitón. A kiállításon közel 150 alkotást nézhetnek meg a vendégek, a bejárás végén pedig egy Virtual Reality látványshowt is megtekinthetnek. Akinek a pénztárcája engedi, néhány Dalí művet is haza vihet, persze ehhez mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

A huszadik század elején, 1904-ben látta meg a napvilágot a spanyol szürrealizmus nagymestere, Salvador Dalí. A híres alkotó a második világháború után egyes képeinek ikonikus ábrázolásait három dimenziós formába öntötte egy klasszikus, viaszégetési technikával, melyet ezáltal később tudtak sokszorosítani bronz, ezüst, arany, különböző ércek, kristályok és üvegpaszta felhasználásával. Az ezzel az eljárással készült szobroknak a gyűjteményét tekinthetik meg a nézők Budapesten, melyet metszetek, ékszerek, litográfiák és grafikák egészítenek ki, így kiadva a közel 150 darabot felsorakoztató tárlatot.

Milliók a belvárosban

A művek java nem Salvador Dalí saját kezű alkotása, hanem a művész saját kezű alkotásainak sorszámozott másolatai, melyeket aláírásával hitelesített. Egyes szobroknál megtalálhatjuk az aláírás mellett, hogy hány darab készült egy adott műből, és ennek hanyadik példányát látjuk épp. Ezeknek az alkotásoknak a java az elkészültüket követve kereskedelmi forgalomba is került,

a tárlat elsősorban ezen limitált szériákból áll össze.

Vannak szobrok, melyekből csupán egy tucat készült, de akad olyan, amiből több száz is – utóbbi másolatokból a látogatók meg is tudnak vásárolni néhány darabot, így például nagyjából 14 millió forintért a szürrealista művész Szent György alkotásának apró bronz változatát haza is vihetik.

17 Galéria: Salvador Dalí-kiállítás Fotó: Németh Kata / Index

A szervezők elmondása szerint a tárlaton kiállított szobrok tulajdonosa Beniamino Levi, olasz műgyűjtő, akinek közel 13 millió euró összértékű, 150 darabos gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Párizsban élő Levi a vendéglátók elmondása szerint személyesen is ismerte a spanyol szürrealizmus mesterét, többek között ő biztatta arra,

hogy festményeinek ikonikus motívumait három dimenziós térben is valósítsa meg.

A kiállított alkotások a szervezők elmondása alapján három helyről érkeztek, Prágából, Olaszországból és Svájcból, korábban pedig az Enigma Exhibition Space adott nekik otthont a cseh fővárosban.

Fény és árnyék

A tárlat megnyitóját a kiállítás helyszínén, Budapest belvárosában, a Király utcai Komplexben tartották 2023. március 23-án. Elsőként egy izraeli street artistot tekinthetett meg a nagyérdemű, aki az előtérben a megnyitó reggelén, a vendégek szeme láttára alkotott meg egy nagyjából három méter magas Dalí festményt, majd Dudi Berkovich, a Hadran cégcsoport ügyvezetője köszöntötte a vendégeket.

A helyszínt kimondottan szokatlannak véltük, főként, hogy a tárlat megtekintéséhez a föld alá kellett lemennünk, ahol egy belvárosi, alternatív kiállítótrébe csöppentünk. Fekete, plafont el nem érő falak, néhol leplek választottak el egymástól tereket. Egyes szobák sötétek, fényjátékokra, vetítésekre előkészítettek voltak, másutt reflektorokkal világítottak, hogy a szobrok és árnyékaik kapjanak hangsúlyt.

A szervezők elmondása szerint az volt a cél, hogy egy sokkal egyszerűbb helyen rendezzék meg a kiállítást, amely kevéssé elemelt, mint egy múzeumi közeg,

ahol a magas művészethez korábban nem igazán szokhatott a közönség, ezáltal be tudják vonzani az ágazatra nyitott, azzal még ismerkedő réteget. Salvador Dalí személye, mint a szürrealizmus kiemelt, széles körben ismert képviselője erre tökéletesen alkalmas.

17 Galéria: Salvador Dalí-kiállítás Fotó: Németh Kata / Index

A kiállításon láthatunk néhány háromdimenziós és vetített installációt is – főnixként elégő, majd újjászülető pillangók, vagy falat betakaró, figyelő szemek –, képsorozatot a művészről, egy-egy elszórt Dalí bútordarabot – az ikonikus, ajak formájú ülőgarnitúra –, valamint az egész tárlatot lezáró Virtual Reality (VR) videót is.

Utóbbi komoly kihívás annak, aki nincs hozzászokva az efféle élményhez,

néhány kép pedig – a szürreális mivoltából fakadóan – egyesek számára felkavaró lehet az átható VR környezetben, de a helyszínen tesztrepülő közönségből akadtak többen, akik kimondottan élvezték az utazást. A neves művész ikonikus mondatain – tőle való idézeteken – keresztül vezet minket végig egy álom szerű szituáción a videó, ahol a lakásból a tenger mélyére, onnan a sivatagba, majd fel a felhők fölé utazik a néző.

A kiállítás pontos tematikája némileg szokatlan számunkra, nem teljesen értettük, annak minden mozzanatát, elrendezését és sorrendiségét. A tárlat kurátora – aki a szervezők elmondása szerint Beniamino Levi lánya –, sajnos nem volt jelen, hogy a kiállítás megnyitóján feltegyük neki kérdéseinket – amennyiben később sikerül kapcsolatba lépnünk a kurátorral, vagy magával Levivel, cikkünk frissül.

2023. március 24-től látogatható Budapest belvárosában, a Király utcában lévő Komplexben a Salvador Dalí – Utazás egy lángelme képzeletében című kiállítás.

(Borítókép: Németh Kata / Index)