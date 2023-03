Wintermantel Zsolt: Nem várom el Pintér Bélától, hogy bocsánatot kérjen

A színházi világnap alkalmából panelbeszélgetéseket rendeztek a Jurányi Inkubátorházban az állami támogatások megvonása után kialakult helyzetről a független színházi szcéna képviselői. Az egyik beszélgetés résztvevője Pintér Béla színész, zenész, drámaíró és rendező, a magyar alternatív színházi élet meghatározó szereplője volt, aki elmondta, hogy az újpesti UP Rendezvénytéren mennek az előadásaik, és a jegyeladásból élnek.

„Bennünket nem tudnának megszüntetni azzal, hogy végleg megvonják a támogatást” – jelentette ki. Ez pedig annak köszönhető, hogy az ő színházi víziója – azzal együtt, hogy minőségi kortárs színház – sok embert vonz, ezért rengeteg embernek lett szívügye, szenvedélye, legfontosabb színháza.

„Az állhatatosság meghozta a gyümölcsét, és talán még a kormányzati akarat sem tud vérbe fojtani bennünket. Bár ez is megtörténhet, ha Újpesten fideszes lesz a vezetés, akkor onnan páros lábbal fognak utunkra bocsátani” – mondta.

Pintér Béla méltatlanul rúgott belénk

Szavaira a Facebookon reagált Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi, fideszes polgármestere. „Pintér Béla méltatlanul rúgott belénk. Lehet, hogy csak az emlékezete csalta meg, de többszöri elolvasás után arra jöttem rá, hogy inkább az indulatai vezették meg. Finoman szólva…” – írta bejegyzésében.

Szerinte az, amit a rendező mondott, „Barátságtalan állítás, nagyon barátságtalan. Nem várom el Pintér Bélától, hogy bocsánatot kérjen a hazug állítása miatt, annyit kérek csak, gondolkozzon, hogy mikor kezdett el Újpesten, az általunk épített UP Rendezvénytérben játszani?! Értem én, hogy muszáj valami nagyot, szaftosat mondani, de nem ártana, ha valami igazságalapja is lenne…”

A volt újpesti polgármester a szavai alátámasztására két táblázatot is mellékelt, amelyből kiderül, hogy Pintér Béla és Társulata már 2019-ben, Wintermantel Zsolt regnálása idején is játszott az UP Rendezvénytérben.

(Borítókép: Wintermantel Zsolt. Fotó: Papajcsik Péter / Index)