Öt rózsadombi villát lehetne venni Heath Ledger egykori lakásáért

Mélyen megrendítette a filmes világot és a rajongókat 2008 januárjában Heath Ledger halála. Az ausztrál színész mindössze huszonnyolc éves volt, tehetségéhez nem férhetett kétség, tinivígjátékokban is tudott zseniálisat alakítani, a Christopher Nolan-féle A sötét lovag Jokerét pedig úgy formálta meg, hogy máig nagyon sokan határozottan állítják, ő volt a legjobb, aki ezt a szerepet valaha eljátszotta. Ezért posztumusz elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját is.

Egy igen tragikus történetű lakás cserélt gazdát a manhattani SoHóban (South of Houston Street, nem keverendő a londoni Sohóval): az a loft, amelyben élete utolsó éveiben Heath Ledger lakott, és ahol holttestét is megtalálták. Egy meg nem nevezett cég vásárolta meg az ingatlant anélkül, hogy azt meghirdették volna. 14,25 millió dollárt fizettek érte, ami átszámolva bő 5,1 milliárd forint, azaz akár öt rózsadombi villa is kényelmesen kiférne belőle − írta meg az Instyle Man.

A házat 1873-ban építették fel, és nem sokkal a színész halála után esett át felújításon és átalakításon. A Broome Street 421. alatt található ház legfelső, negyedik emeletén 400 négyzetméteren élt Ledger, a lakásban három-három háló- és fürdőszoba van. Emellett nagy belmagasság és világos terek jellemzik. A színész azután költözött be, hogy szakított Michelle Williamsszel, és havi kilencmillió forintnyi bérleti díjat fizetett. Halála után a lakás bejáratánál is sokan emlékeztek rá, virágokat és koszorúkat, gyertyákat helyeztek el.

Egyébként közel sem ez a lakás a legdrágább az épületben. 2021-ben egy jóval nagyobb, úgy 740 négyzetméteres penthouse cserélt gazdát 49 millió dollárért, azaz közel 18 milliárd forintért. Annak viszont hat terasza, saját konditerme, jakuzzija és liftje, carrarai márvány fürdőszobája van.