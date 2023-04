Meghalt A Passió-film sztárja

Zsivkov 1975. február 18-án született Bulgária fővárosában, Szófiában. Nem sokkal azután, hogy elvégezte a bolgár Nemzeti Színház- és Filmművészeti Akadémia filmrendező szakát, megkapta a főszerepet Ermanno Olmi 2001-es filmjében (Il mestiere delle armi), amely 2002-ben kilenc díjat söpört be, köztük az egyik legjelentősebb olasz filmművészeti elismerést, a David di Donatello-díjat.

Christo Jivkov Dies: ‘The Passion Of The Christ’ Star Was 48 https://t.co/1duWFb7WFK