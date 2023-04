Meghalt Seymour Stein, aki Madonnát és a Ramonest is szerződtette

Lánya, Mandy Stein közölte, apja rákban halt meg vasárnap a Los Angeles-i otthonában. A Los Angeles Times beszámolója szerint Stein a zeneipari vezetők azon ritka csoportjába tartozott, akik önerejükből szereztek hírnevet.

Hírneve olyan nagy és tartós volt, hogy a skót indie-pop együttes, a Belle and Sebastian írt egy dalt, amely arról szólt, hogy Stein megpróbálta szerződtetni őket a Sire-nél 1996-ban.

A Sire adta ki a punk és a new wave legizgalmasabb zenéit. Stein 1976-ban szerződtette a Sire-hez a Talking Headset, a Ramonest, majd a kiadó listáját Chrissie Hynde Pretendersével és az Echo & the Bunnymen brit poszt-punk formációval bővítette.

Azonban minden más Sire-szerződés elbújhatott Madonna, a New York-i énekesnő mögött, akinek stílusos dance popja a nyolcvanas években átalakította a popzene hangzását és megjelenését. Ez volt Stein leghíresebb szerződtetése, ugyanis Madonnát a kórházi ágyból szerződtette, aki mindvégig hűséges maradt a kiadóhoz, miközben a világ legnagyobb popsztárjává vált.

Stein befolyása a lemezkiadón kívülre is kiterjedt. Miközben a kiadó elnökeként tevékenykedett (2018-as visszavonulásáig töltötte be ezt a pozíciót), közreműködött a Rock and Roll Hall of Fame társalapításában is.

De mielőtt Stein nagyágyú lett volna, a zene iránti szenvedélye segített megváltoztatni az iparág körvonalait. A Billboard magazin gyakornokaként 1958-ban tagja volt annak a csapatnak, amely kifejlesztette a Hot 100-at, azt a listát, amely mára az iparág szabványává vált. A 2018-as emlékiratában, a Siren Song: My Life in Music című könyvében azt írta: „A dolgom az volt, hogy a nagyszerű zenéket slágerlemezekké alakítsam.”