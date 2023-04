Privát erdei bulival indult az év legzöldebb fesztiválja

A Szeláví! Fesztivál célja, hogy a könnyűzenei szórakozást összekösse a természettel, ezért olyan helyszíneken és programokkal várják a látogatókat 2023. június 2–4. között, ahol a forró pusztaság és a betondzsungel helyett az erdők, ligetek, dombok és völgyek adnak otthont a rendezvénynek. Idén az Aurevoir. zenekar készített fesztiválhimnuszt és hozzá videóklipet a Szeláví!-nak, aminek a forgatásán az Index is részt vett.

Már lassan hagyománnyá válik, hogy a Dunántúli-középhegység legkeletibb csücskében, a Pilisben megrendezik az ország leginkább természetközeli rendezvénysorozatát, a Szeláví! Fesztivált. Ez az összművészeti, de főként zenés és irodalmi oldaláról ismert mulatság – ahogy a neve is mutatja – az élet apró örömeiről, a közös szórakozásról szól. Idén a fesztiválhoz himnusz is készült, amellyel Szabó Réka produkciós vezető a rendhagyó ötleteiről ismert Aurevoir. zenekart bízta meg.

Természet és zene

Június első hetében, Pilisborosjenőnél, az egri vár másolatánál rendezik meg ebben az évben a Szeláví!-t. A helyszín kiválasztásakor nem csupán a természet közelsége és a Pilis szeretete volt fontos szempont, hanem az is, hogy megmutassák, hogy egy, a fővárostól kevesebb mint húsz kilométerre lévő terület is milyen különleges lehet és mennyi lehetőséget tartogat.

Már a kezdetektől elengedhetetlen részét képezte a fesztivál koncepciójának a természetvédelem, nem véletlen, hogy védett környezeti tájegységen rendezik meg az eseményt. A szervezők úgy vélik, hogy még mindig elég nagy a szakadék a kultúra és a természet megóvásának gondolata, a tudatosság közt, bár már sokkal erősebb a kötelék, mint amilyen néhány éve volt. Az idei fesztiválra ellátogat több szervezet is, hogy workshopokat, előadásokat és kiállításokat rendezzenek – például a Greenpeace és a Madártani Egyesület –, és

két koncert között az érdeklődőknek lehetőségük van több extra programba is belekóstolni.

A vendégek ezenfelül részt vehetnek kvízjátékokban, megnézhetik az örökerdő-terepasztalt, kipróbálhatnak különféle fa hangszereket, és olyan ügyességi játékokat is, mint a slackline, ami egyfajta kötéltánc.

Művészeti oldalról a fesztivál két legfontosabb területe a kortárs zene és kortárs irodalom. Zenei szempontból a popzene, a pop-rock irányzata, az alternatív műfajok és a népzenei elemek dominálnak. Idén mások mellett olyan előadókat invitáltak meg, mint a Carson Coma, Járai Márk, Kollár-Klemecz László, a Budapest Bár, a Platon Karatev és természetesen az Aurevoir.

Hiteles gondolatok

A szervezők a magyar könnyűzene leginkább emberközeli oldalát szerették volna megfogni, és azokat az előadókat meginvitálni, akik szintén magukénak érzik a fesztivál szellemiségét.

Van egy életem, vannak gondolataim, történnek velem dolgok, ezek történnek meg a dalszövegekben is, ugyanezek történnek meg a színpadon. Ha bárki odajön hozzám, és beszélget velem, akkor ki fog derülni, hogy én, Fejér Misi, amit írni szoktam, meg énekelni, az valóban úgy van. Törekszem arra, hogy azt hirdessük, hogy mi épp ugyanolyan emberek vagyunk, mint akik lent állnak és hallgatnak minket, csak nekünk más a munkánk

– mesélte az Indexnek Fejér Mihály, az Aurevoir. zenekar tagja a fesztiválhimnusz klipforgatásának helyszínén. A magyar könnyűzene helyzetéről a banda másik tagja, Agócs Márton úgy fogalmazott:

A magyar könnyűzene szerintem nagyon jó helyzetben van, mert elképesztően sok a jó zenekar. Ami viszont szomorú, az az, hogy egyre nagyobb a szakadék a mainstream és az underground között. Ezt gázsiban, nézettségben, jegyeladásban, mondanivalóban és zenében is értem. Az egyre szűkebb zeneipari elit sajnos egyre silányabb és sekélyebb – tisztelet a kivételnek. Ezzel szemben százával vannak akár teljesen ismeretlen, zseniális magyar zenekarok, akiknek ez az egész az önkifejezésen túl leginkább csak egy nagyon költséges hobbi. Ha kifognám az aranyhalat, azt kívánnám, hogy ezen változtassunk. Horgászatra fel!

A zenei felhozatal tekintetében a Szeláví! egyértelműen arra törekszik, hogy ezt a szakadékot némiképp csökkentse, megtalálja és a közönségnek bemutassa azokat az előadókat, akik letettek valamit az asztalra, és egyedi hangot próbálnak képviselni, mégsem jutnak el annyi emberhez.

Vajon miért megy ki az ember a természetbe? Miért marad ott egy napot? Szerintünk úgy marad ott egy teljes napot, ha olyan zenei élvezet társul mellé, amit szeret

– mondta Szendrei Virág Zsófia, a fesztivál ügyvezetője. Hozzátette:

Ami pedig ott tartja őket, az a környezet, a helyszín és azok a workshopok, foglalkozások, amiket például Jenő Műhelyében megkapnak.

Jenő a fesztivál képzelt karaktere, kabalája, az „ötletgazda”, aki kint él a Pilisben, imád reggelente az erdő fenséges látványára, a madarak hangjára, egy kellemes kávé illatára ébredni a tiszta levegőn. Hogy megossza ezt az érzést barátaival, áthívja őket magához, hogy közösen mulassanak a természetben, zenéljenek, és együtt éljék meg az élet apró örömeit.

14 Galéria: Privát erdei bulival indult az év legzöldebb fesztiválja Fotó: Németh Kata / Index

Egy új szerelem

Ez történt az Aurevoir. esetében is, akiket a történet szerint Jenő maga keresett fel, hogy meginvitálja őket a Pilisbe erre a különleges rendezvényre, hogy megírják a fesztivál idei himnuszát. A fiúk meg is érkeztek a hegyekbe – bár végül nem a Pilisbe, hanem az Iharos-völgybe –, színpadot építettek, meghívták a barátaikat, rajongóikat, és egy nagy privát buli keretében indították útnak az idei Szeláví! hírét.

Eddig mindig egy picit belső körös videóklipek születtek, amelyekben csak mi szerepelünk. Tulajdonképpen öncélú, »művészet a művészetért« videóklipek. Azt akartuk, hogy képen is meg tudjon jelenni végre, hogy mi alapvetően a fesztiválon élünk. A zenekarnak nem a stúdiófelvétel az otthonos közeg, hanem a színpadi jelenlét. Ezt fogja tükrözni a klip is

– mesélte Fejér Mihály. A zenekar több különféle ötlettel is előrukkolt már az évek során, de most kiemelték, hogy időről időre szeretnek visszatérni ahhoz a valós hangszereléshez, zenei vonalhoz, ami a színpadon is meg tud szólalni. A mostani daluk egy romantikus szám, amely a fesztiválon két ismeretlen közt fellángoló szerelemről mesél. Bár ez a dal könnyedebb formát öltött, Agócs Márton elmondta:

Ahogy öregszünk és változunk, ahogy kezdjük megunni magunkat, szükségszerű, hogy jönnek folyamatosan az új kísérletek, az új hangzások és ötletek. Eddig egészségesen tudott a kettő együtt működni – a kísérletezés és a bevált dolgok.

A fiúk óriási bulival készülnek a 2023. június 2–4. közötti Szeláví! Fesztiválra, ahol a Pilisi Parkerdőben, a nyitónapon, pénteken fognak őrületes banzájt csapni a nagyszínpadon.

(Borítókép: Szeláví! x Aurevoir)