Csak egy kis fájdalom, hogy aztán jobb legyen

Rózsa Gábor első mozifilmje, a Mentés Másképp még 2021-ben debütált a vásznakon, mostani alkotása, a Legénybúcsú Extra pedig májusban landol a hazai komplexumokban. A filmben a Mentés Másképpben is játszó Virsinszki Zoltán mellett olyan színészeket láthat a néző, mint Nagy Alexandra, Kálloy Molnár Péter, Sütő András, vagy Varga Ádám.

Első filmjét nem egész ötmillió forintból forgatta le az önjelölt filmrendező, producer, Rózsa Gábor, akivel a Mentés Másképp kapcsán interjút is készítettünk. Új mozijában egy hős szerelmes férjjelölt vív vérre menő harcot arájának hőn áhított esküvői helyszínéért.

A Mentés Másképp színésze, Virsinszki Zoltán a mostani moziban is feltűnik. Ezúttal nem a főszereplő barátja, hanem magának a protagonistának a bőrébe bújik. Az első film sikerére való tekintettel most Rózsa olyan színészi gárdát szerződtethetett, ami lehetőséget teremt egy jó komédia születésére. Feltűnik a filmben többek között Nagy Alexandra, Kálloy Molnár Péter, Sütő András és Varga Ádám is.

A legtöbb filmes céges találkozóról gyomorideggel jöttem ki, de minden egyes alkalommal, amikor valaki azt mondta, hogy ez nem fog menni, egyre erősebbé vált bennem a vágy, hogy akkor majd megcsinálom én

– mesélte nekünk még 2021-ben Rózsa Gábor első filmjének kapcsán.

A kemény munka foganatjaként most egy, már az intró alapján is jóval profibb alkotás kerülhet a mozikba. A rendező producer pár éve még semmit sem tudott a nagy volumenű filmgyártásról, de a Legénybúcsú Extra szemlátomást már nem kinő ebből a betegségből.

Magyarországon ma mindenki saját filmet akar csinálni, olyanban senki nem gondolkozik, hogy kapnak egy kész forgatókönyvet, hogy tessék, ezt kellene leforgatni. Én nem értek a filmezéshez, csak azt akartam megtanulni, hogyan készül egy mozifilm, hogyan lehet azt eladni... Amit a filmezésről tudok, azt a YouTube-ról és hollywoodi forgatókönyvekből tanultam

– mesélte még 2021-ben a producer.